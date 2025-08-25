Barcellona: incidente in via Milite Ignoto, tre feriti

Ancora è da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto poco fa in via Milite Ignoto, al secondo incrocio da monte verso mare.

A rimanere feriti nell’impatto le persone a bordo delle due automobili: una BMW bianca con a bordo solo il conducente e una Ford Focus grigia, con a bordo il conducente e una donna.

Sul posto, gli uomini del 118 che stanno medicando il conducente della BMW e la donna, mentre è ancora in macchina l’altra persona. Sul luogo anche gli agenti del Commissariato di Barcellona P.G.

Si tratta di un incrocio famoso per i continui impatti che si verificano quotidianamente e che sono già stati segnalati dai residenti. Ieri un altro incidente proprio nello stesso punto, oggi l’entità sembra essere però più seria.

Articolo in aggiornamento