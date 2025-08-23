Ospedale “Cutroni Zodda”, una nuova riflessione di Paolo Calabrò

Il dott. Paolo Calabró, ex responsabile del pronto soccorso di Barcellona P.G. torna sulla situazione ospedale e diffonde una nota stampa che riportiamo integralmente di seguito.

”Da quanto leggo sugli organi di stampa e per quanto mi riferiscono la situazione del polo ospedaliero di Barcellona è estremamente critica.

Per chi mastica un po’ di sanità ciò non è una sorpresa.In tempi non sospetti si era detto che l’apertura del Pronto Soccorso, in un simile contesto, nonostante, tengo a dirlo,la preparazione e l’abnegazione di medici, infermieri ,OSS ed osa, avrebbe pagato disfunzioni organizzative ,gestionali e funzionali sin troppo evidenti. “Soltanto chi non voleva vedere non vedeva” come disse Bettini Craxi in un suo celebre discorso alla camera dei deputati.

L’obi non riesce ad essere operativo per carenza di infermieri. Parecchi pazienti pare che vengano distribuiti nelle varie stanze in attesa di ricovero o di trasferimento in altri ospedali per la nota carenza di posti letto o perché affetti da patologie,che vanno al di là delle possibilità di intervento di questo ospedale.” – ha dichiarato Calabró che ha continuato come segue.

“La situazione ,già complicata, è peggiorata a causa del trasferimento della medicina di Milazzo a Barcellona. Da quel che si legge il trasferimento sta creando enormi problemi per una inadeguata organizzazione ,anche per quanto riguarda la cogestione delle due medicine. Purtroppo tutto ciò ricade sulle spalle di operatori ,pazienti e famiglie dei pazienti. A coloro i quali hanno la responsabilità di avere creato una simile situazione magari verranno affidati ulteriori e prestigiosi incarichi secondo i soliti criteri”.