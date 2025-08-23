Inchiesta Mazzarrà Sant’Andrea: le note del Sindaco Pietrafitta e del Geometra Di Natale

Sulla scia delle recenti indagini che hanno coinvolto l’amministrazione comunale, il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, e il geometra Giuseppe Di Natale, esperto del Comune, hanno rilasciato delle dichiarazioni per chiarire la loro posizione. L’inchiesta, relativa all’affidamento di lavori pubblici, ha scosso la comunità, portando i due indagati a esprimere pubblicamente la loro fiducia nella magistratura e la propria estraneità ai fatti contestati.

La replica del Sindaco Carmelo Pietrafitta

In una nota diffusa alla stampa e ai social media, il sindaco Carmelo Pietrafitta ha definito le accuse come “strumentali ed infondate”. Accettando i rischi tipici del ruolo politico, ha sottolineato come non sia affatto piacevole essere etichettato sui giornali come persona disonesta. “Non ho assolutamente nulla da temere”, ha affermato, ribadendo la sua totale innocenza e la sua coscienza pulita.

Pietrafitta ha evidenziato l’impegno e la passione civile che, a suo dire, hanno portato il paese a “rifiorire completamente” negli ultimi anni, sia economicamente che amministrativamente. Ha sottolineato il duro lavoro di tutta l’amministrazione per il cambiamento sociale. Il sindaco ha inoltre ribadito la sua ferma intenzione di non arrendersi né farsi intimidire, promettendo di continuare a lavorare affinché questi “rigurgiti di infamia” restino solo un lontano ricordo. Ha concluso la sua dichiarazione esprimendo la sua piena fiducia nella magistratura, convinto che le Istituzioni riporteranno presto dignità e integrità morale alla comunità.

La dichiarazione di Giuseppe Di Natale

Anche il geometra Giuseppe Di Natale, incaricato come “Supporto UTC”, ha voluto esprimere la sua posizione. In una nota ufficiale, ha manifestato la sua “piena fiducia nel lavoro della Magistratura”, convinto che le indagini in corso faranno emergere la verità.

Di Natale si è detto “certo di poter dimostrare, in ogni sede e con piena trasparenza, la mia totale estraneità alle ipotesi contestate”. Ha infine dichiarato di essere a completa disposizione degli inquirenti e di auspicare che si faccia chiarezza nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle istituzioni e della giustizia.

Le note diffuse da Pietrafitta e Di Natale mettono in luce il delicato equilibrio tra le indagini giudiziarie e la necessità di mantenere la fiducia della comunità. Le loro dichiarazioni pubbliche puntano a rassicurare i cittadini e a ribadire la loro fede nella giustizia. L’esito dell’inchiesta chiarirà la situazione, definendo le responsabilità e permettendo alla comunità di Mazzarrà Sant’Andrea di guardare al futuro.

Leggi l’articolo sull’inchiesta