Presentato a Marina di Ragusa “Il silenzio dell’acqua” di Antonino Genovese

Nell’ambito della rassegna culturale “Al Faro con l’Autore”, ieri sera si è tenuta al Marsa ‘A Riallah Yacht Club di Marina di Ragusa, la presentazione dell’ultimo romanzo dell’autore barcellonese Antonino Genovese, “Il silenzio dell’acqua”, edito da Fratelli Frilli.

L’evento è stato mediato dall’avvocato Daniele Scrofani, apprezzato scrittore e noto penalista, che ha condotto il dialogo con l’autore con intelligenza e attenzione, esplorando i temi più profondi dell’opera. Il pubblico, numeroso e attento, ha partecipato con entusiasmo, ponendo domande che hanno reso la discussione vivace e coinvolgente.

Il focus sul romanzo

“Il silenzio dell’acqua” si conferma un’opera raffinata e intensa, che unisce atmosfera e suspense a una riflessione incisiva sui temi della violenza di genere e delle fragilità umane. Ambientato in Sicilia – tra Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti – il romanzo ruota attorno a una serie di delitti misteriosi: un ginecologo trovato morto, il nipote di un boss ucciso e la scomparsa della giovane Kira Smirnov, al nono mese di gravidanza, protetta da un centro antiviolenza.

Protagoniste della narrazione sono la psicologa Agata Maltese e la commissaria Isabella Alessi, due figure femminili forti che affrontano una spirale di crimini atroci e cercano una luce nella devastazione emotiva della vicenda.

Uscito in libreria a maggio 2025, il romanzo ha già riscosso l’interesse della critica, risultando secondo al concorso nazionale “Garfagnana in Giallo”.

Nel corso della primavera, l’opera è stata presentata in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio istituzionale della Regione Siciliana, e ha riscosso ottima accoglienza.

Una voce autorevole come quella di Gaetano Savatteri ha evidenziato con efficacia l’anima duale della Sicilia ritratta da Genovese: