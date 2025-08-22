La classe V A del Liceo Medi festeggia i 34 anni dal diploma

La classe V A a. s. 1990/1991 del Liceo Scientifico “E. Medi” di Barcellona P.G. ha festeggiato i 34 anni dal diploma presso un noto locale di Marchesana – Terme Vigliatore.

Una serata all’insegna dei ricordi, delle emozioni e delle amicizie che resistono al tempo. Si sono ritrovati gli ex studenti, compagni di banco e amici di gioventù. Tra sorrisi, abbracci e fotografie, la serata è stata un vero e proprio viaggio nella memoria e si è conclusa con la promessa di rivedersi. Un patto di amicizia e memoria, che testimonia come il tempo possa cambiare tutto… tranne certi legami. Erano presenti Sergio Carderone, Stefano Crisicelli, Sebastiano Mazzeo, Mimmo Siracusa, Felice Coppolino, Tina Labozzetta, Daniela Lombardo, Nino Maio, Enzo Materia, Daniela Tomarchio, Mimmo Maiuri.