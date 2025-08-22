Barcellona, il Comune richiede l’intervento della Città Metropolitana

Il Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto, nella persona del Vice Sindaco Nicola Barbera, si è rivolto alla Città Metropolitana di Messina tramite una lettera firmata ieri, con ad oggetto una richiesta di intervento urgente.

In particolare, in tale documento, il Comune sollecita ad interventi urgenti per la pulizia e scerbatura delle aree e strade di competenza della Città Metropolitana nel territorio comunale, sottolineando come in passato il Comune si sia fatto carico di tali interventi, che però non intende più sostenere.

Barbera, nel rivolgersi al Sindaco della Città Metropolitana, chiede un intervento immediato per restituire sicurezza e decoro alle vie cittadine, in quanto l’attuale situazione potrebbe comportare gravi rischi, quali pericoli di incendi e una compromessa sicurezza stradale.

Di seguito la lettera, riportata integralmente:

OGGETTO: Richiesta di intervento urgente e diffida per la pulizia e la scerbatura delle aree di competenza della Città Metropolitana di Messina sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Egregio Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Messina,

Le scrivo per portare alla Sua attenzione una problematica che richiede un’immediata e decisa risoluzione.

Mi riferisco alla mancata pulizia e scerbatura delle aree e delle strade di proprietà della Città Metropolitana ricadenti nel nostro territorio comunale.

Negli anni scorsi, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha più volte provveduto, utilizzando risorse economiche e umane proprie, a sanare queste situazioni per garantire la sicurezza e il decoro urbano.

Tuttavia, non è più sostenibile né giusto che il nostro Comune si faccia carico di oneri e responsabilità che spettano di diritto alla Città Metropolitana.

Barcellona Pozzo di Gotto è la seconda città della provincia per numero di abitanti e la più grande del comprensorio, e ritengo non sia più tollerabile che le sue esigenze vengano ignorate. Le condizioni di degrado riscontrate in diverse aree rappresentano un serio pericolo per la cittadinanza: in primis, il rischio di incendi, specialmente in un periodo di alte temperature come quello attuale, è elevatissimo; inoltre, la vegetazione incontrollata compromette la sicurezza stradale, riducendo la visibilità e rendendo difficoltosa la circolazione per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Con la presente, pertanto, Le chiedo con fermezza di intervenire con la massima urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro in tutte le aree e le strade di Vostra competenza.

Nonostante l’attuale situazione, desidero esprimere comunque l’auspicio di una fattiva collaborazione.

Il nostro Comune è a disposizione per fornire tutto il supporto che si renderà necessario, ad esempio per la gestione degli sfalci o dei rifiuti che dovessero essere rinvenuti, facilitando in questo modo il Vostro operato e garantendo il rapido ripristino delle condizioni ottimali.

In attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, e confidando in una pronta risoluzione della problematica, Le porgo i più cordiali saluti.

Distinti saluti.

Barcellona Pozzo di Gotto, 21 Agosto 2025.