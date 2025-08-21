Segnalazione: crisi idrica in diverse zone di Barcellona

Sono giunte alla redazione varie segnalazioni, nelle quali i cittadini lamentano problemi di mancanza di acqua nelle seguenti vie: Contrada Palcotto, Vicolo Palestro, Via Ugo Sant’Onofrio, Via La Marmora, Via Risorgimento, Stretto Mollica, zona Panteini, Acquaficara, San Francesco di Paola.
In alcune di queste zone l’acqua arriva solo durante la notte, mentre in altre è completamente assente, causando notevoli disagi, vista la calda stagione.
I cittadini chiedono dunque un intervento tempestivo, affinchè la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile.