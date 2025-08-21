Sant’Agata di Militello, la Polizia di Stato esegue misura cautelare per maltrattamenti in famiglia

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della libertà vigilata cosiddetta “terapeutica” in via provvisoria nei confronti di un diciottenne di Sant’Agata di Militello, indiziato di maltrattamenti a danno dei propri genitori.

Come ricostruito dai poliziotti di Sant’Agata di Militello, il giovane sarebbe stato, in svariate occasioni, violento nei confronti dei congiunti: avrebbe lanciato oggetti danneggiando suppellettili e riuscendo anche a sfondare il lunotto posteriore dell’auto di famiglia e il portoncino di casa; un episodio ancor più grave avrebbe visto la madre cadere dalle scale.

Il giovane è stato dunque condotto presso una comunità individuata dall’ASP di Messina, in cui verrà sottoposto al programma terapeutico indicato dalla Direzione Sanitaria.

Un’eventuale violazione di tale prescrizione avrà come conseguenza l’applicazione della misura di sicurezza detentiva.