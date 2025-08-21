Crisi idrica: l’Amministrazione Comunale aggiorna i cittadini sul ripristino dell’acqua

Sulla base dei notevoli disagi causati da una disfunzione dell’impianto idrico in diverse zone di Barcellona, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza del fatto che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema il prima possibile.

“A seguito degli interventi effettuati in data odierna, si è parzialmente ripristinata la normale erogazione in zona Pozzo di Gotto (Oreto, Camicia, Femminamorta, Petraro e Pozzo di Gotto) e si presume di raggiungere il totale ripristino nei prossimi giorni.

A causa di un malfunzionamento nel pompaggio al serbatoio Montecroci, nelle zone del centro città (Nasari, Centro, Via del Mare e Via Cairoli) si potrebbero riscontrare anomalie sulla distribuzione idrica, fino a domani in tarda mattinata, con possibili riverberi anche nella zona di Acquaficara. I tecnici sono già a lavoro per la risoluzione del problema.

Nelle zone del mare (Cicerata, Spinesante e Calderà), la presenza di aria nella condotta, a causa dello svuotamento dei giorni scorsi, sta causando un rallentamento nella distribuzione; tuttavia i problemi a monte sono del tutto risolti e si auspica che tra stasera e domattina riprenda la normale erogazione.

Nelle altre frazioni risulta una normale erogazione.

Si invita l’utenza a razionare il consumo fino alla risoluzione delle suddette problematiche.

Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione.”