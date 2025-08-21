Bianca Sorrentino a Milazzo con “Pensare come Medea, cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita”

Sabato 23 agosto, alle ore 18:30 presso il giardino letterario di Villa Vaccarino a Milazzo, si terrà l’ultimo evento della rassegna letteraria estiva dell’Associazione “Città invisibili”.

Durante l’incontro Bianca Sorrentino, coadiuvata da Maria Rotuletti e Massimo Raffa, presenterà il suo saggio “Pensare come Medea, cosa ci insegnano le donne del mito sulla nostra vita”.

La trama del libro

Pensare come Medea significa abbracciare la nostra forza interiore, anche quando il mondo sembra voltarci le spalle. Significa rifiutare di essere vittime, rivendicare la nostra libertà e lottare per ciò in cui si crede, proprio come Medea, la maga che osa sfidare il potere maschile e ribellarsi all’ingiustizia.

Bianca Sorrentino ci invita a guardare oltre gli stereotipi, a riconoscere la complessità del femminile e a trovare la nostra voce ispirandoci alle storie immortali di donne che hanno affrontato il loro destino. Un viaggio alla scoperta di sè, un inno alla libertà e alla forza interiore che risiede in ognuno di noi.