Barcellona Basket: presentata ieri la nuova squadra

Ieri sera, presso il Riva cafè, all’ex Colonia di Calderà, è stata ufficialmente presentata la nuova squadra del Barcellona Basket per il Campionato 2025/26.

Presente tutta la società al completo, la quale ha dato un chiaro messaggio ai tifosi presenti: sarà fatto tutto il possibile per lavorare bene, in modo da poter regalare alla città un campionato all’altezza delle aspettative.

Particolarmente significative le dichiarazioni del coach Federico Cigarini: “Ho firmato per voi ricordando di cosa siete stati capaci quando sono arrivato qui da allenatore della Viola Reggio Calabria, e di quanto avete saputo trasmettere alla vostra squadra portandola alla vittoria.”

Dopo la presentazione, ciascun giocatore ha avuto modo di rivolgere al pubblico un pensiero e un saluto.

La serata è stata preceduta dai cori e dalle coreografie della Gradinata Tifo, che hanno emozionato gli atleti chiamati a difendere sul parquet i colori giallorossi.