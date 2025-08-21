Barcellona Basket: presentata ieri la nuova squadra

A cura di - Altri sport, Basket

Ieri sera, presso il Riva cafè, all’ex Colonia di Calderà, è stata ufficialmente presentata la nuova squadra del Barcellona Basket per il Campionato 2025/26.

Presente tutta la società al completo, la quale ha dato un chiaro messaggio ai tifosi presenti: sarà fatto tutto il possibile per lavorare bene, in modo da poter regalare alla città un campionato all’altezza delle aspettative.

Particolarmente significative le dichiarazioni del coach Federico Cigarini: “Ho firmato per voi ricordando di cosa siete stati capaci quando sono arrivato qui da allenatore della Viola Reggio Calabria, e di quanto avete saputo trasmettere alla vostra squadra portandola alla vittoria.”

Dopo la presentazione, ciascun giocatore ha avuto modo di rivolgere al pubblico un pensiero e un saluto.

La serata è stata preceduta dai cori e dalle coreografie della Gradinata Tifo, che hanno emozionato gli atleti chiamati a difendere sul parquet i colori giallorossi.

 

 

3dc218e9-35e9-43c0-ad77-5dfc5f11efc5-1024x683 Barcellona Basket: presentata ieri la nuova squadra
cd1bc1cf-5d3e-4555-8507-d5b3e376f36b-1024x683 Barcellona Basket: presentata ieri la nuova squadra
511fb2d0-7879-4417-9252-4099bdc56cd3-1024x683 Barcellona Basket: presentata ieri la nuova squadra
.
.
.