Segnalazione: totale abbandono del cimitero di Barcellona

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, la quale ha denunciato la situazione di totale abbandono in cui versa il cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, dominato dalle erbacce.
“Allego foto fatte ieri mattina andando a trovare i miei cari defunti. Una situazione veramente vergognosa, erbacce che stanno diventando alberi. Il cimitero e i nostri cari defunti meritano più rispetto. Io non vivo a Barcellona, ma qui si trovano sepolti i miei cari, abito a Terme Vigliatore dove il cimitero è un gioiello”.