Ospedale Barcellona: il FIALS denuncia carenza di personale e posti letto

A seguito dell’accorpamento che sarebbe avvenuto fra le UU.OO di Medicina e Pneumologia del Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G., causato da una carenza di personale infermieristico, il sindacato FIALS ha richiesto l’avvio di un’indagine ispettiva, di verifiche ed accertamenti sulla struttura ospedaliera. Lo ha fatto tramite una nota indirizzata ai vertici dell’A.S.P. di Messina ed al Servizio di ispezione e Vigilanza dell’Assessorato alla Salute.

Sarebbero, infatti, solo 4 i posti letto per Pneumologia, o addirittura 1, e 8 per Medicina Generale. Tale situazione causerebbe un importante disagio ai pazienti del Pronto Soccorso, costretti a lunghe attese.

“Scandalosa ed ingiustificabile la privazione di posti letto per il ricovero e le cure degli ammalati che sono costretti a sostare per giorni nei Pronto Soccorso già intasati, in attesa che si liberi un posto letto”. Queste le parole del sindacato FIALS, che ritiene necessario un intervento degli Organi Istituzionali.

Riportiamo, di seguito, la nota.

Oggetto: Gestione P.O. Barcellona – richiesta di avvio indagine ispettiva, verifiche ed accertamenti.

La scrivente Organizzazione Sindacale FIALS sanità Messina con la presente espone alcuni gravi accadimenti che hanno interessato la gestione del personale e dei posti letto nel Presidio Ospedaliero “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona da parte della Direzione Medica del Presidio e precisamente le UU.OO. di Medicina Generale e Pneumologia.

Nello specifico, ci viene riferito che la Direzione Medica del Presidio avrebbe accorpato le UU.OO. di Medicina e di Pneumologia e tutte le attività connesse e di conseguenza la Pneumologia sarebbe stata trasferita presso i locali della U.O. di Medicina ubicati al 1° piano motivata da una inspiegabile carenza di personale Infermieristico e finalizzata quindi alla condivisione del personale. Tutto ciò avveniva senza fornire alcuna informazione alla scrivente organizzazione sindacale e per questo chiediamo di conoscere: quanti posti letto esistenti e quanti sarebbero rimasti garantiti per entrambe le UU.OO rispetto all’atto aziendale? Quante unità di personale Infermieristico e di supporto era già assegnato alle rispettive UU.OO. e quanti sarebbero rimasti impiegati? Quale programmazione ferie estive da parte della Coordinatrice? Quale modello di turnazione di lavoro ed orario di servizio sarebbero stati disposti? I Livelli Minimi Essenziali di Assistenza sarebbero stati garantiti rispetto ai posti letto ospedalieri da dover obbligatoriamente garantire? ecc…

Nonostante detto accorpamento, in data 14/08/2025 sembra che la Coordinatrice Infermieristica delle UU.OO. di Medicina e Pneumologia avrebbe lamentato formalmente carenza di personale infermieristico ed alla quale sarebbe seguita una disposizione da parte del Direttore Medico Dr. G. Cocuzza di ulteriore riduzione dei posti letto per i ricoveri.

Ebbene se ciò si è veramente concretizzato, con riferimento anche alle presunte motivazioni, a nostro avviso, è gravissimo disporre una ulteriore riduzione di posti letto per ricoveri di pazienti che necessitano di ricovero e cure mediche ospedaliere. Anche i Pronto Soccorso Ospedalieri per questo motivo soffrono il sopraffollamento per carenza di posti letto ed i pazienti costretti a permanere per giorni, in attesa di disponibilità di posti letto e di ricevere le cure appropriate. Riteniamo scandaloso che, nonostante i costi sostenuti per l’assunzione di medici e per mantenere attivo un reparto ed altrettanto acclarato che i Pronto Soccorso ed i pazienti soffrono tutti i disagi per carenza di posti letto, si autorizzi il mantenimento di 4 posti letto e forse addirittura 1 solo posto letto per la Pneumologia e solo 8 posti letto per la Medicina Generale. La Direzione Aziendale ha condiviso ed approvato tale disposizione?

Per tutto quanto sopra rappresentato, Vogliano le SS.LL. disporre ed avviare urgentemente, ognuno per le proprie competenze, una indagine ispettiva e di accertamento dei fatti e degli eventuali responsabili di comportamenti difformi e l’adozione degli opportuni provvedimenti. Ci riserviamo di richiedere maggiori informazioni/atti amministrativi. In attesa di urgente riscontro, porgiamo Distinti Saluti.