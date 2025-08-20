Barcellona, Catena Fiorello Galeano presenta “Granita e Baguette”

L’autrice riceverà il Premio alla Carriera e presenterà il nuovo romanzo

Riceverà il premio alla carriera e presenterà il suo ultimo libro “Granita e Baguette. Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia” il 23 agosto alle ore 19:00 in Piazza San Rocco a Calderà – Barcellona Pozzo di Gotto, l’apprezzata Catena Fiorello Galeano.

A dialogare con l’autrice saranno la nostra caporedattrice Flaviana Gullì e Maria Rosa Naselli, già bibliotecaria.

L’autrice e il nuovo romanzo

Catena Fiorello Galeano, scrittrice e sceneggiatrice, è una delle voci più amate della narrativa italiana contemporanea. Dopo una carriera televisiva come autrice di programmi di successo, ha conquistato il pubblico con romanzi che raccontano storie di famiglia, donne forti e radici siciliane, tra cui Picciridda (da cui è stato tratto un film pluripremiato), L’amore a due passi, Tutte le volte che ho pianto e Cinque donne e un arancino. I suoi libri uniscono leggerezza e profondità, restituendo sempre un forte legame con la Sicilia.

Granita e Baguette è un viaggio emozionante tra Parigi e la Sicilia: racconta la storia di due mondi che si incontrano grazie all’amore e ai sapori della tradizione. Una notte parigina si trasforma in un intreccio di passioni, ricordi e identità, dove il profumo della baguette si mescola a quello della granita siciliana, in un delicato equilibrio tra nostalgia e scoperta. Protagoniste sono Rosa, Nunziatina, Maria, Giuseppa e Sarina, “le Signore di Monte Pepe”, proprietarie dell’ormai noto “Regno degli arancini”.

Con il suo stile autentico e coinvolgente, Catena Fiorello Galeano ci regala una storia che parla di radici, di futuro e di come l’amore sappia unire culture diverse.