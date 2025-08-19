Spinesante e Cicerata senza acqua: gli aggiornamenti dell’amministrazione comunale

A seguito dei disagi provocati dalla mancanza di acqua che da due giorni ha colpito le zone di Spinesante e Cicerata a Barcellona Pozzo di Gotto, già da ieri sono stati avviati i lavori da parte della ditta addetta alla manutenzione.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale, nell’aggiornare i cittadini riguardo alla situazione idrica, ha diramato il seguente avviso:

L’amministrazione comunale comunica che le manovre di spurgo sulla rete idrica in zona mare stanno dando i primi risultati e si avviano verso la risoluzione completa del problema. Nonostante il miglioramento della situazione, si invita la cittadinanza a mantenere un comportamento responsabile, evitando sprechi e utilizzando l’acqua solo per le necessità primarie. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire il ripristino totale del servizio e per prevenire ulteriori disagi.

Per far fronte alla situazione, inoltre, sono state collocate due autobotti per la distribuzione di acqua potabile (vedi articolo precedente).