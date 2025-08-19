Spinesante e Cicerata senza acqua da due giorni: la risposta dell’Assessore Carmelo Pirri

Da due giorni i residenti nelle zone di Spinesante e Cicerata lamentano la mancanza di acqua. Per cercare una risposta, il Consigliere Gabriele Sidoti ha interpellato l’Assessore Carmelo Pirri, il quale spiega: “Presumibilmente il problema è nato da un eccessivo consumo, visto il periodo di San Rocco e Ferragosto ed è proprio per questo anomalo consumo che la rete è andata in tilt. Si sta sta già lavorando in quelle zone, per ripristinare il problema nel più breve tempo possibile. In giornata la situazione dovrebbe piano piano tornare alla normalità.”

Intanto l’amministrazione comunale ha diramato un avviso in cui si parla di guasto alla rete idrica, rassicurando la cittadinanza sull’attivazione del Dipartimento di Protezione Civile di Messina per tentare di ridurre i disagi.

Già dalla giornata di ieri la ditta addetta alla manutenzione è al lavoro per cercare di risolvere la problematica.

L’amministrazione comunale, in accordo con la Protezione Civile provinciale, comunica che per far fronte alla carenza idrica e mitigare i disagi, verranno collocate due autobotti per la distribuzione di acqua potabile. Le postazioni e gli orari di distribuzione saranno i seguenti:

* Spinesante: una prima autobotte sarà disponibile a partire dalle ore 15:30, posizionata di fronte alla panineria Maggio.

* Lido Bardot: una seconda autobotte sarà operativa dalle ore 14:30, collocata di fronte al lido Lia Ci Si.

L’amministrazione invita la cittadinanza a fare un uso responsabile dell’acqua e a recarsi presso i punti di distribuzione secondo necessità.