Ferragosto, controlli straordinari dei Carabinieri nell’Arcipelago Eoliano

Nei giorni di Ferragosto, al fine di garantire la sicurezza di quanti hanno raggiunto le Isole Eolie, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, supportati dalla Motovedetta “Stefanizzi”, hanno predisposto servizi straordinari di controllo su tutto il territorio volti alla prevenzione e contrasto dei reati, in particolar modo dell’uso e dello spaccio di stupefacenti e delle violazioni del Codice della Strada che possono compromettere la sicurezza dei cittadini.

I risultati dei controlli

Durante i posti di blocco, i militari dell’Arma hanno controllato più di 350 persone e 219 veicoli, contestando diverse violazioni del Codice della Strada che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Inoltre, hanno proceduto per ubriachezza molesta a carico di quattro individui trovati ubriachi ad infastidire turisti e passanti sulla pubblica via.

Accertate le violazioni, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro amministrativo sette veicoli e ulteriori sette a fermo amministrativo, decurtato settanta punti dalle patenti di guida ed elevando sanzioni per oltre 9.000 euro.

Le attività antidroga e di prevenzione dei reati

Nell’ambito dei controlli antidroga, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Messina sette persone assuntrici di sostanze stupefacenti, trovate in possesso di notevoli quantità di marijuana, cocaina e hashish detenute per uso personale.

Per quanto riguarda l’attività di prevenzione dei reati, è stata denunciata a vario titolo una persona per furto in abitazione e un uomo per lesioni personali, minacce e furto di un cellulare.

I controlli alle attività commerciali

Nel corso dei controlli effettuati alle attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Filicudi hanno denunciato il titolare di un’attività per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Inoltre, i militari delle Stazioni di Lipari e del posto fisso di Panarea, hanno denunciato a vario titolo due titolari di attività commerciali, anch’essi per detenzioni di alimenti in cattivo stato di conservazione e per aver organizzato una serata danzante senza la prescritta licenza di P.S.

Sono state oltremodo sanzionate amministrativamente altre quattro persone per violazione di ordinanza sindacale con relativa proposta di chiusura e per violazioni relative alle prescrizioni per le emissioni sonore nei locali pubblici.