Risonanza magnetica ferma da mesi all’ospedale di Milazzo, i centri diagnostici convenzionati sono pronti ad effettuare le prestazioni

A cura di - Attualità

Dopo la dura presa di posizione da parte dell’onorevole De Leo di Forza Italia sulla mancanza della risonanza magnetica all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, che da mesi risulta inutilizzabile, Filippo Iannelli, a nome della categoria dei privati convenzionati esterni di Radiologia, dichiara la disponibilità da parte di tutte le strutture accreditate con il servizio sanitario regionale, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato, ad effettuare le prestazioni per ora non possibili, a causa della mancanza di una macchina indispensabile per molti esami diagnostici necessari per la tempestività delle cure. “Come sempre siamo disponibili – afferma Iannelli – a sopperire ad eventuali mancanze del servizio pubblico, quindi aspettiamo che l’Asp ci dia indicazioni in proposito”.

