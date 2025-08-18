Paolo Calabrò sul trasferimento del reparto di Medicina al Cutroni Zodda: “Si rischia la sospensione dei ricoveri per carenza del personale parasanitario”.

Da oggi il reparto di Medicina dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo è temporaneamente trasferito al “Cutroni Zodda” di Barcellona per consentire la realizzazione di alcuni lavori di ampliamento e ristrutturazione del nosocomio mamertino. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, che ha nel contempo assicurato il ritorno del reparto nell’ospedale di Milazzo entro la fine dell’anno. Da più fronti, però, sono giunte voci di protesta e di dissenso, tra cui quella del dottore Paolo Calabrò.

“Riguardo alle dichiarazioni del direttore generale dell’Asp Messina sul trasferimento temporaneo di Medicina – afferma Paolo Calabrò, ex responsabile del Pronto soccorso di Barcellona – bisogna ricordare che non è assolutamente pensabile eliminare, anche temporaneamente, un reparto di Medicina interna in un ospedale sede di DEA (Dipartimento Emergenza ed Accettazione) I livello, come è classificato quello di Milazzo, che, oltre alle prestazioni di un normale pronto soccorso, dovrebbe fornire servizi di osservazione e monitoraggio per la breve degenza, rianimazione e interventi diagnostico-terapeutici. Ad onor del vero non è consentito sopprimerlo neanche un ospedale di base. Gli ospedali DEA I livello, per definizione, devono includere un reparto di Medicina interna, insieme ad altre specialistiche.

Questo perché il DEA I livello gestisce l’ emergenza -urgenza per un bacino di utenza compreso fra 150.000 e 300.000 abitanti e deve garantire una risposta completa alle diverse necessità sanitarie della popolazione di riferimento. Il direttore generale, invece di fare dichiarazioni stereotipate, dovrebbe considerare anche la situazione della Medicina di Barcellona che, insieme a Pneumologia, vive momenti di criticità per carenza di personale parasanitario, che rischiano di provocare la sospensione o la riduzione del numero dei ricoveri”.