Milazzo, gravi criticità per il trasferimento della Gastroenterologia a Barcellona: l’allarme di Calderone

Preoccupazioni crescenti tra operatori sanitari e cittadini dopo il trasferimento della UOSD di Gastroenterologia dall’Ospedale Fogliani di Milazzo al Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un trasferimento che mette a rischio sicurezza e cure

La UOSD di Gastroenterologia di Milazzo, riconosciuta negli ultimi anni per efficienza e funzionalità, è stata spostata a Barcellona P.G. senza evidenti motivazioni sanitarie. La nuova sede, tuttavia, risulta priva di due reparti fondamentali per il supporto alle attività gastroenterologiche:

Rianimazione

Centro trasfusionale

Questa mancanza rende impossibile garantire i necessari percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), indispensabili in casi di emergenza come emorragie digestive o complicanze post-endoscopiche.

Disservizi e costi aggiuntivi per l’utenza

Il trasferimento ha già causato disagi alla popolazione, con un momentaneo stop agli screening e difficoltà logistiche dovute all’inadeguatezza dei nuovi locali. Inoltre, la situazione potrebbe comportare un aggravio di spese per eventuali allestimenti aggiuntivi.

L’appello all’Asp Messina

Raccogliendo le denunce degli operatori sanitari, l’On. Tommaso Calderone, Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, chiede un intervento urgente da parte della direzione dell’Asp di Messina.

Secondo Calderone, appare indispensabile il ripristino della UOSD di Gastroenterologia presso i locali del terzo piano del nosocomio di Milazzo, che serve un bacino di utenza esteso da Villafranca Tirrenica a Sant’Agata di Militello.

Qualora tale reintegro non fosse possibile, l’onorevole richiede motivazioni chiare e tempi certi, sottolineando la necessità che, nel frattempo, tutte le attività a Barcellona P.G. vengano svolte nel rispetto delle dovute condizioni di sicurezza.

La politica regionale chiamata a rispondere

La nota sarà inoltrata anche all’Assessore regionale alla Sanità e al Presidente della Regione Siciliana, con l’obiettivo di riportare la questione al centro dell’agenda politica e garantire ai cittadini un servizio sanitario sicuro, efficiente e adeguato agli standard.