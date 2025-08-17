Milazzo, arrestato uomo con l’accusa di maltrattamenti e violenze sessuali

Su disposizione del GIP Orifici, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno tratto in arresto, nella giornata di avantieri, M.E., accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna e di violenze sessuali.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Gazzi, dove domani si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice.

La difesa è affidata all’Avv. Tiziana Caruso, che seguirà la posizione del proprio assistito durante le prossime fasi del procedimento.

Le accuse contestate rientrano tra i reati di maggiore allarme sociale, connessi sia alla violenza domestica che alla tutela delle vittime di maltrattamenti. L’arresto è stato disposto nell’ambito di un’indagine avviata a seguito della denuncia presentata dalla donna, che avrebbe raccontato agli investigatori episodi di aggressioni e condotte vessatorie protratte nel tempo.

Il procedimento è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria, che valuterà le responsabilità dell’indagato in sede di interrogatorio e nei successivi sviluppi processuali.