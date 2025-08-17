Milazzo, al Giardino Letterario di Villa Vaccarino la presentazione di “La vita a sorsi” di Giovanna Perdichizzi

Prosegue con successo la stagione letteraria estiva 2025 dell’Associazione Città Invisibili. Il quinto appuntamento propone una serata interamente dedicata alla poesia contemporanea con la presentazione della nuova raccolta di Giovanna Perdichizzi, dal titolo “La vita a sorsi” (Youcanprint).

L’incontro si terrà martedì 19 agosto alle ore 18:30 presso il Giardino Letterario di Villa Vaccarino a Milazzo, con la partecipazione di Memi De Luca e Santo Laganà, che accompagneranno l’autrice nel dialogo con il pubblico.

“La vita a sorsi”: poesia come resistenza e riscatto

Ogni libro ha una storia, e ogni titolo ne anticipa il respiro. Nei “sorsi” evocati dal titolo si colgono frammenti di una realtà non idilliaca, spesso aspra e disincantata. Eppure, tra le pagine emerge il desiderio di riscatto, una spinta verso un “altrove” da costruire a partire dal presente.

Con toni malinconici ma mai rassegnati, la raccolta invita il lettore a riscoprire un senso utopico di esistenza, non fondato sulla speranza ma sulla “disperanza”, intesa come resistenza alle illusioni e capacità di affrontare la realtà senza veli.

Giovanna Perdichizzi: una voce poetica siciliana

Originaria della Sicilia e residente a Tuscania (VT), Giovanna Perdichizzi si dedica alla scrittura sin da giovanissima, ottenendo riconoscimenti per recensioni e opere creative. Nel 2017 pubblica la sua prima silloge poetica “In la minore” (Lombardo Edizioni), con prefazione del Prof. Filippo Russo e copertina illustrata da Martina Villanti.

Tra il 2021 e il 2024 si dedica alla scrittura sul web come copywriter e content writer, esperienza che decide di interrompere per tornare a concentrarsi sulla letteratura. A giugno 2025 pubblica la sua seconda silloge “La vita a sorsi”, impreziosita dalla prefazione di Santo Laganà e da un’illustrazione di copertina realizzata ancora una volta da Martina Villanti.

Un evento culturale a Milazzo da non perdere

Il quinto evento della rassegna letteraria estiva 2025 a Villa Vaccarino rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino una delle nuove voci della poesia italiana contemporanea. La serata, organizzata dall’Associazione Città Invisibili, offrirà al pubblico la possibilità di entrare in contatto con i temi, le emozioni e la visione del mondo racchiusi nella raccolta “La vita a sorsi”.