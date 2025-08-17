Messa in suffragio del prof. Francesco Leotta. L’epitaffio degli alunni del 1996

Sarà celebrata presso il Santuario di Antonio di Padova domani 8 agosto alle ore 19 una messa di suffragio in ricordo del prof. Francesco Leotta.

Il docente fu un grandissimo cultore e studioso delle lingue classiche, maestro di vita e uomo straordinario con la sua profonda dedizione all’insegnamento.

Gli ex alunni del Valli lo ricordano per tenere viva la sua memoria, grati di aver trasmesso il dono della conoscenza.

Così lo ricordano gli alunni del1996: