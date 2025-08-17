Ferragosto alle Eolie, il Generale Ubaldo Del Monaco visita i Carabinieri dell’Arcipelago

In occasione delle festività di Ferragosto, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha fatto visita ai reparti dell’Arma presenti nell’arcipelago eoliano.

Accompagnato dal Colonnello Lucio Arcidiacono, Comandante Provinciale di Messina, e dal Capitano Alberto Del Basso, Comandante della Compagnia di Milazzo, il Generale Del Monaco ha voluto portare la propria vicinanza ai militari impegnati in un territorio che, soprattutto nel periodo estivo, richiede uno sforzo straordinario per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Le tappe della visita del Generale alle Eolie

Il tour istituzionale ha avuto inizio presso la Stazione Carabinieri di Lipari, dove il Generale è stato accolto anche dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Successivamente, la visita è proseguita a Stromboli e al Posto Fisso di Panarea.

Il giorno seguente, il Comandante della Legione ha raggiunto le Stazioni di Santa Marina Salina, Filicudi e Vulcano, incontrando i militari e rivolgendo loro parole di gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della collettività.

Sicurezza e vicinanza ai cittadini

Durante gli incontri, il Generale Del Monaco ha sottolineato l’importanza della centralità del cittadino e del valore della prossimità che l’Arma dei Carabinieri garantisce, soprattutto in realtà complesse e geograficamente distanti come quelle insulari.

“L’ascolto attento e la costante presenza dei Carabinieri – ha dichiarato – sono espressione concreta della presenza dello Stato nei territori”.

Il ringraziamento del Comando Provinciale di Messina

Al termine della visita, il Colonnello Lucio Arcidiacono ha ringraziato il Generale Del Monaco per l’attenzione dimostrata, ribadendo l’impegno di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina nell’affrontare con professionalità e determinazione le delicate funzioni affidate all’Arma.