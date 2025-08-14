Tindari, alla “Basilica” la mostra multimediale Sguardi Incisivi, Visioni Digitali dal 16 al 19 agosto

Dal 16 al 19 agosto 2025 la “Basilica” dell’area archeologica di Tindari ospita la mostra multimediale “Sguardi incisi, visioni digitali. Il dialogo tra le calcografie di Houel e il rilievo architettonico contemporaneo”, a cura dell’architetto dott. Andrea Di Santo e del dott. ric. Michele Fasolo (Archeomatica).
L’iniziativa rientra nella sezione “Ingenium” della rassegna estiva “Il Sorriso degli Dei” del Parco Archeologico di Tindari ed è patrocinata dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, dall’Assessorato regionale del Turismo e dalla Pro Loco di Patti.
Un dialogo tra passato e tecnologia
La mostra propone un’indagine critica che intreccia la storia visiva del monumento con le più avanzate tecniche di rilievo architettonico digitale.
Il cuore del progetto è l’analisi della morfologia della Basilica, trasformata dagli interventi ricostruttivi della seconda metà del Novecento.
Grazie all’uso combinato di laser scanner terrestre e aerofotogrammetria da drone, i curatori hanno realizzato un modello 3D georeferenziato ad alta precisione, messo a confronto con un corpus selezionato di fonti storiche, tra cui:
-
Le celebri calcografie di Jean-Pierre-Louis Houel (estate 1776)
-
Incisioni tra il XVIII e il XIX secolo
-
Rare fotografie d’epoca (1890-1935)
Un percorso espositivo interattivo
Il modello ricostruttivo, volutamente non definitivo, evidenzia ipotesi alternative e margini di incertezza, stimolando una riflessione critica sulla memoria dei luoghi e sul concetto di oggettività nel rilevamento architettonico.
Il visitatore non è spettatore passivo, ma parte attiva del percorso:
-
Esperienza immersiva – Maxi-proiezioni sincronizzate con il modello 3D mostrano le trasformazioni dell’edificio fino alle ricostruzioni anni ’50.
-
Cantiere vivo – Postazioni interattive per sperimentare tecniche di scanning e validazione dati in tempo reale.
-
Interpretazione trasparente – Codici colore per distinguere i livelli di certezza nelle ricostruzioni.
Orari di apertura
-
16, 17 e 19 agosto → dalle 9:00 alle 19:00
-
18 agosto → dalle 9:00 alle 21:30