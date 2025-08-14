Successo per la festa d’estate del Rotary Club Barcellona: raccolta fondi per il progetto “Mai Più Soli”

In un noto locale di Spinesante, si è svolta la festa d’estate “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, organizzata dal Rotary Club di Barcellona P.G. per sostenere il progetto benefico “Mai Più Soli”.

L’evento conviviale ha registrato il tutto esaurito, confermando l’attenzione e la sensibilità della comunità verso le iniziative di solidarietà.

Il progetto “Mai Più Soli”

Dopo i saluti di rito, il presidente Nicolò Mazzeo ha illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, rivolta al benessere mentale degli adolescenti e alla prevenzione delle situazioni a rischio.

Il programma prevede:

Momenti di sensibilizzazione rivolti a docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Messina.

Supporto di psicologi ed educatori .

Sviluppo di un’app dedicata per facilitare il contatto e l’assistenza.

L’obiettivo è intercettare precocemente situazioni di disagio giovanile e offrire strumenti di sostegno concreti.

Una serata di musica, amicizia e solidarietà

La festa, che ha visto la partecipazione di soci di diverse generazioni, ha consolidato il legame con il Rotaract di Barcellona P.G. e ha ospitato anche membri del Rotary Club di Pace del Mela.

L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla voce di Teresa Pztalis e dalla Black Soul Band, che hanno accompagnato la serata con musica dal vivo.

Ringraziamenti e spirito rotariano

Nel suo intervento, il presidente Mazzeo ha ringraziato tutti i presenti per la generosità dimostrata: