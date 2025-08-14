Successo a Santa Lucia del Mela per “Radici Future”

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione la manifestazione “Radici Future”, evento culturale ed enogastronomico che ha celebrato le tradizioni, i sapori e la musica della Valle del Mela. Nel corso della due giorni, il borgo è stato ufficialmente insignito del titolo di “Custode dell’Identità Territoriale” ed è entrato nella rete nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co.

Un riconoscimento prestigioso per Santa Lucia del Mela

La consegna dell’attestato e delle bandiere all’assessore Benedetto Merulla da parte del coordinatore nazionale dei Borghi Genius Loci, Nino Sutera, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione. L’evento, ideato e curato da Hi-Fly Communication con la direzione artistica di Matteo Mastroeni e l’amministrazione di Giorgio Scifo, ha proposto un format innovativo: talk show, cooking show, degustazioni gratuite, musica tradizionale ed esposizioni.

Tradizioni locali: il canto “A Santaluciota”

Particolare attenzione è stata dedicata al canto rurale “A Santaluciota”, espressione autentica della cultura luciese. Durante l’evento è stata ricordata la storica interprete Razia Cuddara e sono stati premiati gli attuali custodi di questa antica tradizione orale.

Enogastronomia e chef stellati

L’enogastronomia è stata protagonista assoluta grazie agli show cooking di chef locali e di due stelle della cucina siciliana:

Chef Giuseppe Costa : risotto mantecato con ricotta di pecora del Consorzio Valle del Mela, caciocavallo della Tenuta Anasita, riduzione di Mamertino DOC e polvere di pomodorino essiccato.

Chef Alessandro Ingiulla: raviolo di maialino nero glassato al carrubo, caviale di melanzana e spuma di maiorchino.

Il pubblico ha potuto degustare i piatti, assistere alla preparazione di tuma e ricotta e apprezzare i vini selezionati dalla sommelier Graziella Di Paola.

Musica e intrattenimento

La colonna sonora dell’evento è stata affidata ai Coppola Nera, al gruppo etno-folk Il Girasole e ad Antonio Merulla. Immancabile il momento “buona notte dolce” con dessert tipici luciesi.

Un evento per il futuro del borgo

“Radici Future – spiegano Mastroeni e Scifo – è un omaggio alla tradizione luciese, un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni per lo sviluppo della Valle del Mela”.

Il sindaco Matteo Sciotto ha ringraziato Hi-Fly Communication e Nino Sutera: “Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio e ci spinge a continuare nel nostro impegno di valorizzazione del territorio”.