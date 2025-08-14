Capo d’Orlando ospita il convegno sul PNRR: bilancio e prospettive a un anno dal termine

La città tirrenica diventa punto di riferimento nazionale per il confronto sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Venerdì 5 settembre, alle ore 16:00, presso il Sestante Marina Motel al porto turistico, si terrà il convegno “La sfida del PNRR: un bilancio a un anno dal termine”, promosso dal Comune di Capo d’Orlando, Quater Srl e ANCI Sicilia.
Obiettivi dell’incontro
L’evento sarà l’occasione per analizzare opportunità, criticità e prospettive del PNRR, che con i suoi finanziamenti sta ridisegnando il futuro di infrastrutture, servizi e sviluppo territoriale in Italia.
Tra gli organizzatori: Maristella Ridolfo (AD di Quater Srl), Nuccio Calabrese (direttore commerciale) e Giuseppe Benincasa (direttore operativo).
Autorità e ospiti di rilievo
I saluti istituzionali saranno affidati a:
-
Francesco Ingrillì – Sindaco di Capo d’Orlando
-
Maristella Ridolfo – AD Quater Srl
-
Tommaso Foti – Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione
Tra i relatori:
-
Gilda Siniscalchi – Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Europei
-
Riccardo Monaco – Dirigente Generale Dipartimento Coesione
-
Antonella Merola – IGPNRR – MEF
-
Paolo Amenta – Presidente ANCI Sicilia
-
Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo
-
Basilio Ridolfo – Sindaco di Ficarra
-
Gaetano Armao – Consigliere Giuridico Presidenza Regione Siciliana
-
Francesco Verbano – Presidente FormaTemp
-
Piero David – Senior Advisor Sviluppo Locale
-
Sabrina Ragusa – Direttrice RTS Messina
-
Agostino Di Maio – Direttore Generale AssoLavoro
-
Maurizio Nicolai – ADG PR FESR-FSE Regione Calabria
Le conclusioni saranno affidate all’Assessore Regionale alle Autonomie Locali Andrea Messina.
A moderare il dibattito sarà Raffaele Marmo, condirettore del quotidiano nazionale QN.
Quater Srl, come sottolinea Piero Ridolfo, si conferma punto di riferimento per il supporto agli enti locali nell’accesso, gestione e rendicontazione di fondi europei e PNRR, grazie a un approccio integrato che unisce competenze giuridiche, economiche e tecnologiche.
Un momento chiave per il Mezzogiorno
L’appuntamento di Capo d’Orlando rappresenta una tappa cruciale per amministratori, tecnici e stakeholder che vedono nel PNRR una leva strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia intera.