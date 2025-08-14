Capo d’Orlando ospita il convegno sul PNRR: bilancio e prospettive a un anno dal termine

La città tirrenica diventa punto di riferimento nazionale per il confronto sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Venerdì 5 settembre, alle ore 16:00, presso il Sestante Marina Motel al porto turistico, si terrà il convegno “La sfida del PNRR: un bilancio a un anno dal termine”, promosso dal Comune di Capo d’Orlando, Quater Srl e ANCI Sicilia.

Obiettivi dell’incontro

L’evento sarà l’occasione per analizzare opportunità, criticità e prospettive del PNRR, che con i suoi finanziamenti sta ridisegnando il futuro di infrastrutture, servizi e sviluppo territoriale in Italia.

Tra gli organizzatori: Maristella Ridolfo (AD di Quater Srl), Nuccio Calabrese (direttore commerciale) e Giuseppe Benincasa (direttore operativo).

Autorità e ospiti di rilievo

I saluti istituzionali saranno affidati a:

Francesco Ingrillì – Sindaco di Capo d’Orlando

Maristella Ridolfo – AD Quater Srl

Tommaso Foti – Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione

Tra i relatori:

Gilda Siniscalchi – Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Europei

Riccardo Monaco – Dirigente Generale Dipartimento Coesione

Antonella Merola – IGPNRR – MEF

Paolo Amenta – Presidente ANCI Sicilia

Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo

Basilio Ridolfo – Sindaco di Ficarra

Gaetano Armao – Consigliere Giuridico Presidenza Regione Siciliana

Francesco Verbano – Presidente FormaTemp

Piero David – Senior Advisor Sviluppo Locale

Sabrina Ragusa – Direttrice RTS Messina

Agostino Di Maio – Direttore Generale AssoLavoro

Maurizio Nicolai – ADG PR FESR-FSE Regione Calabria

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore Regionale alle Autonomie Locali Andrea Messina.

A moderare il dibattito sarà Raffaele Marmo, condirettore del quotidiano nazionale QN.

Quater Srl, come sottolinea Piero Ridolfo, si conferma punto di riferimento per il supporto agli enti locali nell’accesso, gestione e rendicontazione di fondi europei e PNRR, grazie a un approccio integrato che unisce competenze giuridiche, economiche e tecnologiche.

Un momento chiave per il Mezzogiorno

L’appuntamento di Capo d’Orlando rappresenta una tappa cruciale per amministratori, tecnici e stakeholder che vedono nel PNRR una leva strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia intera.