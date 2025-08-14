Barcellona: attivato il bus navetta tra Ponte Longano e Calderà per la Festa di San Rocco

A partire da oggi, 14 agosto, a Barcellona Pozzo di Gotto sarà attivo un nuovo servizio bus navetta che collegherà il centro cittadino con la zona litoranea, passando per Caldà, Cicerata, Calderà, Spinesante e Cantoni.
L’iniziativa, voluta dal Sindaco e dall’assessore alle Attività Produttive Salvatore Coppolino, è stata programmata in concomitanza con la Festa di San Rocco di Calderà, uno degli appuntamenti di fede e tradizione più sentiti in città, così da agevolare la partecipazione di cittadini e visitatori.
Frequenza e percorso
Il bus partirà ogni mezz’ora dal Ponte Longano, seguendo questo itinerario:
-
Ponte Longano (capolinea)
-
Via Sant’Andrea
-
Acquacalda
-
Ponte Califi
-
Spiaggia di Caldà
-
Litoranea fino a via Eolie
-
Parco Commerciale “Eolie”
-
Stazione ferroviaria
-
Via del Mare
-
Ritorno al Ponte Longano
Il servizio seguirà un percorso circolare, garantendo collegamenti costanti tra il centro e le località balneari.
Un’opportunità per cittadini e turisti
Oltre a rispondere alle esigenze dei fedeli diretti a Calderà, il bus navetta rappresenta una comodità anche per i turisti presenti in città durante il periodo di Ferragosto, facilitando l’accesso alle spiagge e alle aree commerciali della zona costiera.
Il lancio del servizio era previsto già alcune settimane fa, ma problemi tecnici ne avevano ritardato l’avvio. La partenza alla vigilia della festa patronale consente ora di sfruttare al meglio l’iniziativa, offrendo un trasporto rapido ed efficace in uno dei momenti di maggiore affluenza dell’anno.