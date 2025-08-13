San Rocco Fest 2025 a Nasari: tradizione, gusto e spettacolo il 14 e 16 agosto

Anche nel 2025, la Parrocchia S. Maria e S. Rocco di Nasari e tutta la comunità locale si preparano a vivere con entusiasmo il San Rocco Fest, un appuntamento che unisce devozione, tradizione, gastronomia e intrattenimento.

Il programma prevede due date imperdibili: 14 e 16 agosto 2025.

14 agosto 2025 – Sagra della Salsiccia e spettacolo a Piano Carrubbara

L’evento prenderà il via giovedì 14 agosto alle ore 20:00 in Piano Carrubbara – Nasari, con la Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della zona, che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutta la provincia di Messina.

Protagonista indiscussa sarà la salsiccia alla brace, servita con birra fresca e accompagnata da musica dal vivo.

Sul palco si esibiranno Teresa Pitzalis & Black Soul Band, seguiti dallo spettacolo comico di Sasà Salvaggio, uno dei volti più amati della comicità siciliana, capace di coinvolgere e far ridere il pubblico di tutte le età.

A rendere la serata ancora più speciale ci sarà la partecipazione dei Valdemone Car Club di Santa Lucia del Mela, con spettacolari auto in stile Fast & Furious, e dei Longano Bikers di Barcellona Pozzo di Gotto, che porteranno in scena la loro passione per le moto.

16 agosto 2025 – Festa Liturgica e Processione di San Rocco

Il San Rocco Fest 2025 si concluderà sabato 16 agosto con la Festa Liturgica in onore del Santo Patrono.

Dopo la solenne celebrazione eucaristica delle ore 18:00, si terrà la tradizionale processione per le vie di Nasari, momento centrale della devozione popolare e della vita parrocchiale.

Un evento reso possibile dalla comunità

Il successo del San Rocco Fest è frutto dell’impegno del Parroco Don Josef Ellul, dei collaboratori, dei volontari e dell’intera comunità di Nasari, che con spirito di servizio e dedizione rendono possibile ogni anno questa manifestazione tanto attesa.