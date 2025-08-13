San Rocco a Calderà: ecco il programma

Due processioni, tre statue e migliaia di devoti provenienti da tutta la provincia di Messina: la Festa di San Rocco a Calderà è uno degli appuntamenti religiosi più attesi dell’estate barcellonese, un evento che unisce fede, tradizione e spettacolo in un cammino che si protrae per 48 ore di celebrazioni.

Calderà: programma

Le celebrazioni sono iniziate lunedì 11 agosto con le Giornate della Riconciliazione e proseguiranno fino a mercoledì 13 agosto con Rosario e Confessioni alle ore 19:30 e la Santa Messa con Novena di San Rocco alle ore 20:00. Non mancheranno anche eventi culturali e musicali, come la commedia brillante “La Fortuna” (martedì 12 alle ore 21:30) e il tributo musicale “La banda della notte” a Rino Gaetano (mercoledì 13 alle ore 21:30) in Piazza delle Ancore.

Giovedì 14 agosto, ancora giornata di riconciliazione, sarà seguita dalla giornata mariana di venerdì 15 agosto, con la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria:

Ore 10:30 – Santa Messa

Ore 19:30 – Rosario e Confessioni

Ore 20:00 – Santa Messa e Novena di San Rocco

Sabato 16 agosto – La Festa di San Rocco

Il 16 agosto è la Solennità di San Rocco e la giornata centrale delle celebrazioni:

Ore 8:30 – Santa Messa

Ore 10:30 – Santa Messa e tradizionale Benedizione del “pane di San Rocco” e dei cani

Ore 17:30 – Vespri solenni

Processione “via terra” per le vie della parrocchia (settore Ponente) con la statua realizzata negli anni ’80 per volontà di padre Antonio Patanè, accompagnata dal Corpo Bandistico di Paola La Porta di Portosalvo

Domenica 17 agosto – La suggestiva processione via mare

La Giornata della Memoria si apre con le messe delle ore 8:30 e 10:30.

Alle ore 18:30 si svolgeranno i Vespri solenni e la Benedizione del mare in ricordo delle vittime del Mediterraneo, con la partecipazione delle autorità civili e comunali.

Segue la spettacolare Processione “via mare”, con arrivo presso il peschereccio Andrea Arcidiacono.

La serata si concluderà alle ore 23:59 con il gran spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Fireworks Siciliana Costa.

Domenica 24 agosto – Giornata della preghiera e del ringraziamento

L’ultima giornata di festa sarà dedicata alla preghiera e al ringraziamento, con celebrazioni religiose e momenti comunitari per salutare l’edizione 2025 della festa.