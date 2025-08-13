Pronto Soccorso del Policlinico di Messina: tra attese interminabili e tensioni crescenti, la richiesta di più empatia e sicurezza

Giunge in redazione una lettera, con conseguente richiesta di pubblicazione, per porre l’attenzione su un aspetto fondamentale, ma spesso sottovalutato nei reparti di emergenza-urgenza.

Cresce la preoccupazione per il numero di episodi di tensione e aggressioni che si verificano nei pronto soccorso italiani, compreso quello del Policlinico di Messina. Se da un lato la violenza contro il personale sanitario è un fenomeno da condannare senza riserve, dall’altro emergono testimonianze che sollevano dubbi sulla gestione dell’accoglienza e della comunicazione con pazienti e familiari.

Secondo una segnalazione arrivata alla nostra redazione, “in alcuni casi l’atteggiamento freddo, distaccato o persino sgarbato di alcuni operatori contribuirebbe ad alimentare situazioni di stress già esasperate da lunghe attese e dalla preoccupazione per le condizioni di salute dei propri cari”.

Il caso: 11 ore di attesa al Pronto Soccorso

Il racconto riguarda un episodio avvenuto il 4 agosto 2025, quando un paziente anziano, con precedenti problemi cardiaci e diabetico, è stato portato al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina con dolori alla testa e disorientamento dopo una caduta. Dopo l’assegnazione del codice azzurro, sarebbero seguite oltre nove ore di attesa senza visite, rilevazione di parametri vitali o esami diagnostici, fatta eccezione per la consegna di una coperta isotermica.

A complicare la situazione, un presunto rimpallo di responsabilità tra Pronto Soccorso e Radiologia per l’esecuzione di una TAC encefalo, che avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sbloccare la procedura. Solo dopo l’arrivo dei Carabinieri, il diario anamnestico sarebbe stato compilato e gli esami avviati. L’intero percorso si è concluso dopo oltre 11 ore, con il paziente dimesso autonomamente e senza accompagnamento.

La critica: serve più umanità e formazione comportamentale

La testimonianza solleva un tema cruciale: l’importanza dell’empatia e della comunicazione in ambito sanitario. In momenti di emergenza, i familiari chiedono non solo cure mediche tempestive, ma anche informazioni chiare e rispetto, evitando atteggiamenti che possano generare frustrazione e conflitti.

Tra le proposte avanzate:

Corsi obbligatori di formazione comportamentale per il personale a contatto diretto con il pubblico.

Valutazione dell’idoneità degli operatori al front office e nei pronto soccorso, con eventuale riassegnazione di chi non mostra attitudine all’ascolto e alla gestione dello stress.

Presenza fissa e operativa delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili degli ospedali, a tutela sia degli operatori che dei familiari.

Un problema strutturale

Il confronto con il passato, secondo la segnalazione, evidenzia un cambiamento: “Un tempo chi svolgeva questi ruoli lo faceva per scelta e passione, oggi sembra prevalere la ricerca della stabilità economica, con minore predisposizione all’ascolto e al rispetto”.

Se il rispetto deve essere reciproco e la violenza è sempre inaccettabile, resta il fatto che — in un pronto soccorso — la capacità di ascolto e di gestione emotiva non può essere considerata un optional.

Un’esperienza che tocca da vicino ognuno di noi

Si tratta di un’esperienza che è toccata anche alla nostra redazione che, in attesa dietro la porta del pronto soccorso di Milazzo, non ha avuto notizie sul direttore Giuseppe Puliafito appena arrivato in condizioni disperate. E se “gli estranei” non hanno diritto alcuno, la moglie poteva almeno essere accolta, accompagnata e sostenuta mentre apprendeva che Giuseppe non era più tra noi. Nessuno le ha spiegato nulla, nessuno l’ha sorretta, nessun medico ha spiegato cosa era appena successo. Presente solo un uomo del 118, Flaviana e Giuseppe riverso su una barella tutto nudo con una cannula che gli usciva dalla bocca.

Disumano e scioccante, oltre la tragedia appena vissuta. Se l’umanità non si insegna, le buone pratiche impongono lo sforzo di un po’ di empatia nello svolgere la propria professione ed è chiaro che non si debba mai fare “di tutta l’erba, un fascio”.