Ferragosto al Lido Baiadera con “I Camurria”

Redazionale

L’estate ha un sapore speciale quando la si vive in riva al mare, tra il profumo della salsedine, la sabbia calda sotto i piedi e il cielo stellato sopra di sé. Quest’anno, il Lido Baiadera con la continuazione dei suoi eventi della rassegna musicale “Baia Events” trasformerà il Ferragosto in un’esperienza indimenticabile, ospitando un gruppo capace di far vibrare l’anima: “I Camurrìa”.

Un viaggio musicale che tocca il cuore

La band, conosciuta per il suo mix di sonorità mediterranee e testi coinvolgenti, guiderà il pubblico in un viaggio emozionale fatto di ritmo, energia e passione.

La cornice sarà quella unica di Oliveri, con le sue notti d’estate che sanno di mare e libertà.

Ferragosto a Oliveri: non si racconta, si vive

Come recita lo slogan dell’evento: “Ferragosto a Oliveri non si racconta. Si vive. Si ama. Si ricorda.”

E al Lido Baiadera, il 15 agosto diventerà una festa da condividere con amici e famiglia, con musica dal vivo, atmosfera romantica e tanta voglia di ballare sotto le stelle.

Ingresso gratuito e atmosfera da sogno

L’appuntamento è a ingresso libero, aperto a tutti coloro che vogliono celebrare il Ferragosto in un luogo dove la bellezza naturale si fonde con l’intrattenimento di qualità.