Taormina, estate in sicurezza 2025: controlli interforze, sanzioni e sequestri

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore Annino Gargano e messi in campo dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire un’estate sicura a residenti e turisti nella città di Taormina e nei comuni della costa ionica messinese.

Controlli a Taormina, Giardini Naxos e lungo la costa ionica

Le operazioni interforze – coordinate dal Commissariato di Polizia di Stato di Taormina – hanno interessato:

Strade e autostrade

Stabilimenti balneari

Locali notturni e discoteche

Zone di maggiore affluenza turistica

Nel corso dei posti di controllo sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, effettuati 5 sequestri amministrativi, ritirata 1 carta di circolazione e 2 patenti.

Un conducente è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

I numeri dell’operazione “Estate Sicura”

Durante l’ultimo weekend:

455 persone controllate

183 veicoli verificati

17 segnalazioni per possesso di stupefacenti ad uso personale

Grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati:

Alcuni spinelli di hashish

Circa 40 grammi di marijuana

Denunciato anche un uomo trovato in possesso di un tirapugni, sottoposto a sequestro.

Controlli nei locali e sanzioni ai titolari

Le verifiche hanno riguardato anche esercizi commerciali e locali notturni.

I titolari di due attività sono stati sanzionati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni previste dalla licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Proseguono i controlli in città e provincia

La Questura di Messina annuncia che le operazioni interforze proseguiranno nelle prossime settimane, sia a Taormina che nei principali centri della provincia, per garantire la sicurezza estiva e prevenire reati legati a droga, guida pericolosa e irregolarità commerciali.