Taormina, estate in sicurezza 2025: controlli interforze, sanzioni e sequestri

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore Annino Gargano e messi in campo dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire un’estate sicura a residenti e turisti nella città di Taormina e nei comuni della costa ionica messinese.
Controlli a Taormina, Giardini Naxos e lungo la costa ionica
Le operazioni interforze – coordinate dal Commissariato di Polizia di Stato di Taormina – hanno interessato:
-
Strade e autostrade
-
Stabilimenti balneari
-
Locali notturni e discoteche
-
Zone di maggiore affluenza turistica
Nel corso dei posti di controllo sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, effettuati 5 sequestri amministrativi, ritirata 1 carta di circolazione e 2 patenti.
Un conducente è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
I numeri dell’operazione “Estate Sicura”
Durante l’ultimo weekend:
-
455 persone controllate
-
183 veicoli verificati
-
17 segnalazioni per possesso di stupefacenti ad uso personale
Grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati:
-
Alcuni spinelli di hashish
-
Circa 40 grammi di marijuana
Denunciato anche un uomo trovato in possesso di un tirapugni, sottoposto a sequestro.
Controlli nei locali e sanzioni ai titolari
Le verifiche hanno riguardato anche esercizi commerciali e locali notturni.
I titolari di due attività sono stati sanzionati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni previste dalla licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento.
Proseguono i controlli in città e provincia
La Questura di Messina annuncia che le operazioni interforze proseguiranno nelle prossime settimane, sia a Taormina che nei principali centri della provincia, per garantire la sicurezza estiva e prevenire reati legati a droga, guida pericolosa e irregolarità commerciali.