Piazza Alfano a Barcellona, ripristinata la targa

La targa commemorativa di Piazza Alfano, dedicata al giornalista ucciso dalla mafia Beppe Alfano, è stata recentemente ripristinata dopo essere stata danneggiata. L’incidente era stato dovuto a un’operazione della Dusty, la società di gestione dei rifiuti, e non a un atto vandalico. Il danno era stato causato accidentalmente durante le operazioni di pulizia.

L’amministrazione comunale, per tramite dell’Assessore Nicola Barbera, ha prontamente provveduto al ripristino della targa, sottolineando l’importanza di “mantenere viva la memoria di Beppe Alfano, figura simbolo nella lotta alla mafia”. Le autorità locali hanno espresso il loro impegno nel preservare i luoghi simbolici della città e nel garantire il rispetto della memoria storica.