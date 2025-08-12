Nov’Aria Festival 2025 a Novara di Sicilia: dal 18 al 21 agosto la settima edizione “Sciarammu” tra teatro, musica e circo

Dal 18 al 21 agosto 2025 il pittoresco borgo medievale di Novara di Sicilia, uno dei Borghi più belli d’Italia, ospita la settima edizione del Nov’Aria Festival, quest’anno intitolata “Sciarammu”. Un evento diffuso che trasforma il paese in un palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli teatrali, concerti, circo contemporaneo, laboratori esperienziali e performance itineranti.

Il termine dialettale Sciarammu, reinterpretato per l’occasione, richiama l’idea di festa, vitalità e gratitudine: un invito a vivere il paese e le sue strade con energia e creatività, riscoprendo il patrimonio culturale di Novara di Sicilia e favorendo l’incontro tra residenti, turisti ed emigranti di ritorno.

Un’edizione speciale dedicata a Fabio Postiglione

Questa edizione è dedicata a Fabio Postiglione, giornalista e novarese d’adozione, amico del festival, scomparso nel gennaio 2025 in un tragico incidente a Milano. Il suo spirito e il suo amore per la comunità ispirano il programma di quest’anno.

Il programma e gli artisti del Nov’Aria Festival 2025

Tra gli ospiti della settima edizione:

Il Castello di Sancio Panza / Sabotattores – Teatro

Marta Pistocchi – Musica e giocoleria

Rolando Rondinelli – Percussioni e giocoleria

Francesca Di Traglia / Collettivo Clown – Giocoleria e clown teatrale

Marco Ripoldi – Teatro e stand-up comedy

Sartoria Caronte – Teatro

Partner artistico: Valdemone Festival.

Un festival nato dal legame con il territorio

Il Nov’Aria Festival nasce dall’idea di un collettivo di novaresi emigrati – Giuseppe Buemi, Francesco Di Paola, Bruno Furnari, Salvatore Sofia – impegnati nel mondo della cultura e del sociale. Al loro fianco una comunità che torna periodicamente a Novara di Sicilia per mantenere vivi i legami, raccontare e promuovere il territorio.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Novara di Sicilia nell’ambito di Novara in Festa – III edizione, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Eventi gratuiti e informazioni utili

Tutti gli eventi del Nov’Aria Festival 2025 sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Aggiornamenti e dettagli sul programma sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale del Nov’Aria Festival.