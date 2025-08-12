Montalbano, il 19 agosto la presentazione della nuova silloge di Rosetta Saccone

L’Estate Montalbanese 2025 si arricchisce di un appuntamento culturale di grande spessore: martedì 19 agosto, alle 18:30, nella suggestiva Sala Arnaldo da Villanova del Castello Svevo-Aragonese, sarà presentata la nuova raccolta poetica di Rosetta Saccone, Tu chiamale se vuoi emozioni….

L’evento, inserito nel calendario culturale del Comune, offrirà al pubblico un incontro diretto con l’autrice, capace di trasformare emozioni e vissuto in versi dal forte impatto emotivo.

Una silloge interamente poetica

Si tratta della terza opera di Rosetta Saccone, ma la prima composta esclusivamente da poesie. Nei volumi precedenti l’autrice alternava prosa e lirica, mentre in questa raccolta la poesia diventa filo conduttore e strumento privilegiato di introspezione.

I trentatré componimenti che compongono la silloge esplorano temi universali:

Amore in tutte le sue sfumature

Dolore come passaggio verso la rinascita

Nostalgia e memoria

Gratitudine per la bellezza nascosta nel quotidiano

Tra le poesie, spicca Francesco, dedicata a Papa Bergoglio e vincitrice della X edizione del Premio Pace e Spiritualità. Particolarmente toccanti anche i testi in ricordo di Giulia, Aurora, Giovannino e Sara, giovani vite spezzate ma mai dimenticate.

Il significato del titolo

Tu chiamale se vuoi emozioni… è un invito a riconoscere le emozioni come nuclei vitali da accogliere e vivere, non come eventi passeggeri. La lingua scelta dall’autrice è limpida e raffinata, capace di unire semplicità e profondità, trasformando ogni verso in un atto di autenticità.

L’autrice e il suo percorso

Rosetta Saccone scrive fin da giovane, parallelamente alla carriera di docente e alla promozione di iniziative culturali. La sua poetica mette al centro empatia, ascolto e crescita personale. Con questa silloge, la sua voce si fa ancora più matura, trasformando la poesia in un ponte tra sé e l’altro.

Il programma della presentazione

Durante l’incontro interverranno:

Avv. Nino Todaro – Sindaco di Montalbano Elicona

Prof.ssa Rosa Fiore

Dott.ssa Pina Germanò – Presidente UNITRE di Sant’Agata di Militello

Letture sceniche a cura di Chiara Panzalorto, Giulia Todaro e Nicola Tricoli.

La presentazione sarà un momento di ascolto, condivisione e introspezione, in una cornice storica e artistica che amplifica la forza evocativa delle parole.