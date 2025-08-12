Montalbano Elicona, 16 e 17 agosto 2025: 44ª edizione delle Feste Aragonesi tra cortei storici, spettacoli medievali e musica

Il borgo medievale tra i più belli d’Italia si prepara a rivivere il fascino del passato con la 44ª edizione delle Feste Aragonesi, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto 2025. Due giorni di rievocazioni storiche, cortei in costume, spettacoli di fuoco, falconeria, musica medievale e mercati artigianali, dalle ore 16:00 fino a tarda notte.
Organizzato dal Comune di Montalbano Elicona in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storico-Religiose, Mons Albus, A.M.A.L.A.C., Pro Loco Montalbano APS e il coordinamento artistico di Maria Rita Simone, l’evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’Estate Montalbanese 2025.
Sabato 16 agosto – Palio, mercati e spettacoli di fuoco
Ore 16:00 – Palio dei quartieri in Piazza Maria SS. della Divina Provvidenza, con giochi medievali a cura di Mons Albus.
Ore 21:00 – Apertura del mercato dei mestieri medievali e delle taberne nelle vie del centro storico.
Laboratori didattici con rapaci, albero della cuccagna, accampamento medievale, tiro con l’arco, animazione giullaresca, trampolieri, spettacoli di fuoco e intrattenimento per bambini.
Sala del Castello di Federico III d’Aragona: “Viaggio nella costruzione di antichi strumenti musicali medievali” con il liutaio Roberto Fabio Coniglio.
Piazza Duomo – Ore 21:15: spettacolo giullaresco “Taverna Medievalis” (Regia Medievalis), seguito da “Orientis Tempus” (Compagnia Arteare) e “Elements” (La Barraca).
Ore 22:45 – Anfiteatro del Castello: concerto di musica medievale dei Musicamaga.
Domenica 17 agosto – Corteo storico di Re Federico III
Ore 21:30 – Corteo storico medievale “in terram et castrum Montis Albani”, dal Castello Svevo-Aragonese a Piazza Maria SS. della Divina Provvidenza.
Spettacolo cavalleresco “Tutto il fascino del Medioevo” (Equites Maenarum).
Esibizione degli Sbandieratori dell’Associazione Rione Panzera.
Piazza Duomo: spettacolo “I 7 Peccati” (La Barraca).
Cappella del Castello: concerto etno-folk medievale della Compagnia La Giostra.
Un tuffo nel Medioevo
Il sindaco Antonino Todaro e il vicesindaco Fabio Truglio sottolineano come le Feste Aragonesi siano un evento capace di attrarre migliaia di visitatori, offrendo un’esperienza immersiva nel Medioevo e celebrando la figura di Federico III d’Aragona.
La direttrice artistica Maria Rita Simone evidenzia le novità dell’edizione 2025, come il debutto della Compagnia Arteare e la ricca proposta musicale.
Gruppi e attrazioni presenti
Mercato dei Crociati – Associazione culturale enogastronomica Laberna
Compagnia d’armi Milites Trinacriae
Regia Medievalis
Falconeria dei Nebrodi
Compagnia La Barraca
Compagnia Arteare
Compagnia La Giostra
Musicamaga
Associazione Sicularagonensia
Associazione Alma Ritmo a.p.s.
Associazione Teatrale Borgo Antico
Associazione Rione Panzera
Equites Maenarum
I Musici (cornamusa e tamburo)
Liutaio Roberto Fabio Coniglio
Cavalieri di Montalbano
Associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela
Info utili
Ticket ingresso borgo: € 2 (sabato dalle 21:00, domenica dalle 21:30)
Ufficio Turistico: 0941 678019
Facebook: Feste Aragonesi Montalbano
Instagram: @festearagonesimontalbano