Montalbano Elicona, 16 e 17 agosto 2025: 44ª edizione delle Feste Aragonesi tra cortei storici, spettacoli medievali e musica

Il borgo medievale tra i più belli d’Italia si prepara a rivivere il fascino del passato con la 44ª edizione delle Feste Aragonesi, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto 2025. Due giorni di rievocazioni storiche, cortei in costume, spettacoli di fuoco, falconeria, musica medievale e mercati artigianali, dalle ore 16:00 fino a tarda notte.

Organizzato dal Comune di Montalbano Elicona in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storico-Religiose, Mons Albus, A.M.A.L.A.C., Pro Loco Montalbano APS e il coordinamento artistico di Maria Rita Simone, l’evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’Estate Montalbanese 2025.

Sabato 16 agosto – Palio, mercati e spettacoli di fuoco

  • Ore 16:00 – Palio dei quartieri in Piazza Maria SS. della Divina Provvidenza, con giochi medievali a cura di Mons Albus.

  • Ore 21:00 – Apertura del mercato dei mestieri medievali e delle taberne nelle vie del centro storico.

  • Laboratori didattici con rapaci, albero della cuccagna, accampamento medievale, tiro con l’arco, animazione giullaresca, trampolieri, spettacoli di fuoco e intrattenimento per bambini.

  • Sala del Castello di Federico III d’Aragona: “Viaggio nella costruzione di antichi strumenti musicali medievali” con il liutaio Roberto Fabio Coniglio.

  • Piazza Duomo – Ore 21:15: spettacolo giullaresco “Taverna Medievalis” (Regia Medievalis), seguito da “Orientis Tempus” (Compagnia Arteare) e “Elements” (La Barraca).

  • Ore 22:45 – Anfiteatro del Castello: concerto di musica medievale dei Musicamaga.

Domenica 17 agosto – Corteo storico di Re Federico III

  • Ore 21:30 – Corteo storico medievale “in terram et castrum Montis Albani”, dal Castello Svevo-Aragonese a Piazza Maria SS. della Divina Provvidenza.

  • Spettacolo cavalleresco “Tutto il fascino del Medioevo” (Equites Maenarum).

  • Esibizione degli Sbandieratori dell’Associazione Rione Panzera.

  • Piazza Duomo: spettacolo “I 7 Peccati” (La Barraca).

  • Cappella del Castello: concerto etno-folk medievale della Compagnia La Giostra.

Un tuffo nel Medioevo

Il sindaco Antonino Todaro e il vicesindaco Fabio Truglio sottolineano come le Feste Aragonesi siano un evento capace di attrarre migliaia di visitatori, offrendo un’esperienza immersiva nel Medioevo e celebrando la figura di Federico III d’Aragona.

La direttrice artistica Maria Rita Simone evidenzia le novità dell’edizione 2025, come il debutto della Compagnia Arteare e la ricca proposta musicale.

Gruppi e attrazioni presenti

  • Mercato dei Crociati – Associazione culturale enogastronomica Laberna

  • Compagnia d’armi Milites Trinacriae

  • Regia Medievalis

  • Falconeria dei Nebrodi

  • Compagnia La Barraca

  • Compagnia Arteare

  • Compagnia La Giostra

  • Musicamaga

  • Associazione Sicularagonensia

  • Associazione Alma Ritmo a.p.s.

  • Associazione Teatrale Borgo Antico

  • Associazione Rione Panzera

  • Equites Maenarum

  • I Musici (cornamusa e tamburo)

  • Liutaio Roberto Fabio Coniglio

  • Cavalieri di Montalbano

  • Associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela

Info utili

