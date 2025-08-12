L’Asp Messina aderisce alla campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi” per prevenire incidenti e salvare vite

’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute dell’Asp di Messina aderisce alla 26ª edizione della campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi”, promossa dal Centro Antartide, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sicurezza stradale, in particolare durante le partenze e i rientri estivi, quando il traffico intenso aumenta il rischio di incidenti.

L’iniziativa rientra nel Piano Regionale di Prevenzione e mira a diffondere un messaggio chiaro: guidare con prudenza, attenzione e rispetto per sé e per gli altri può salvare vite umane.

Gli eventi in programma ad agosto a Messina e provincia

L’Asp di Messina, insieme a enti e associazioni locali, ha organizzato una serie di appuntamenti mirati:

13 e 30 agosto – Distribuzione di materiale informativo e kit etilotest sulle navi Caronte & Tourist nello Stretto di Messina, con il supporto dell’ Associazione Misericordia .

Presidi nelle aree di servizio di Tremestieri e Divieto (autostrade ME-CT e ME-PA) in collaborazione con la Polizia Stradale , con consegna di kit etilotest.

Camper informativi in località balneari come Ganzirri e Torre Faro, per sensibilizzare residenti e turisti.

Incontri e distribuzione di materiale nei lidi della zona nord di Messina, grazie alla partnership con Ulm – Unione Locali Messinesi .

Messaggi educativi nei caselli autostradali promossi dal Cas – Consorzio Autostrade Siciliane .

Coinvolgimento dei Comuni dei Nebrodi e della zona tirrenica con attività di prevenzione in piazze e luoghi pubblici.

Prossime iniziative a partire da settembre

La campagna continuerà con:

Attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Distribuzione di kit per l’automisurazione del tasso alcolemico durante eventi serali e in locali notturni.

Un lavoro di squadra per la sicurezza stradale

La campagna “Vacanze con i Fiocchi” è realizzata in collaborazione con Caronte & Tourist, Polizia Stradale, Polizia Municipale, Cas, Misericordia, Nova Militia Christi, Protezione Civile, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) e numerose associazioni territoriali.

Le dichiarazioni dei promotori

“Questa campagna è un’occasione straordinaria per raggiungere i cittadini in momenti critici come le vacanze estive, quando spesso si abbassa la guardia sui pericoli della strada”, sottolinea Chiara Schirò, referente dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute dell’Asp di Messina. “La prevenzione e la consapevolezza possono fare davvero la differenza. Guidare in modo responsabile è un gesto d’amore verso se stessi e gli altri”.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina (direttore generale Giuseppe Cuccì, direttore amministrativo Giancarlo Niutta, direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi) ribadisce: “Vogliamo diffondere un messaggio di prevenzione, educazione e responsabilità. Solo insieme possiamo ridurre i rischi e costruire una rete di sicurezza per il nostro territorio”.