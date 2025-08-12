Espressivamente 2025: il 18° Festival di Espressioni Artistiche al Parco Museo Jalari

Arte, musica, teatro e performance dal vivo il 19 agosto 2025
Il Parco Museo Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ospita martedì 19 agosto 2025, dalle ore 19:00 alle 03:00, la 18ª edizione di Espressivamente, il festival dedicato alle espressioni artistiche in tutte le loro forme.
Più di 30 artisti e performer trasformeranno il suggestivo scenario del parco in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove pittura, danza, scultura, musica, teatro, arti circensi e di strada si fonderanno in un’unica esperienza immersiva.
La direzione artistica è affidata a Sebastiano Pietrini.
Un’esperienza d’arte totale
Espressivamente non è solo un festival, ma un modo di vivere e respirare l’arte a 360°. Gli spettatori non saranno semplici osservatori, ma parte attiva delle performance, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico.
Ogni installazione e spettacolo sarà parte di un unico racconto, creando un mosaico di stili, suoni e colori che celebra la creatività in tutte le sue forme.
Programma “Espressivamente” – 19 agosto 2025
Ore 19:00 – Apertura cancelli
Fontana “Lui e Lei” – Daniele Fonte: Hang 432Hz, suoni e canti dell’anima
Piazza Aromi e Sapori (19:00-01:00): installazioni e mostre con Andrea Sposari, Carlo Alberto, NessuNettuno, Dalila De Luca, Carmen Lo Presti (UMANA² Festival), Samantha Aliberti, Tamara Aiello, Lilli Romano, Smeralda Cupiraggi, Monos – Visual Arts, Graziano Molino.
Performance e spettacoli dal vivo:
Ore 19:15 – Poesia in altezza con Trampolaio Matto
Ore 19:30 – Girandola del corteggiamento – SOTTACQUA di e con Lelio Naccari (Bodypaint Art)
Ore 20:00 – Narrazione VilycaMente con Prof. Nicola Russo e Panucci Dischi
Ore 20:15 – Piazza Trento’s: Ensemble eclettico e dinamico
Ore 20:45 – Maloto (sonorità indie)
Ore 21:15 – Trampolaio Matto (poesia)
Ore 21:30 – G. La Spada (vibrazioni elettroniche)
Ore 22:00 – Mario Barnaba In Valigia (comedy show – arte di strada)
Ore 22:45 – Tavola Tonda Trio (tradizione e contaminazione)
Ore 23:45 – Il Giullare – Noel e Cristina Dainotti (arte di strada)
Ore 00:00 – POLA! (psychedelic world blues)
Area Music Vinile (19:00-03:00): Panucci Disco e Prima o Poi Vintage.
DJ set con Simon Scily, Pinays Percussioni & Danza Fuoco con LUK, Cristian Chiarenza, Depa, Lo Smilzo.
Area Street Food e prenotazioni
Durante il festival sarà attiva un’area Street Food curata da CIAO bar Koi Sushi Lounge Bar.
L’evento è a numero chiuso.
