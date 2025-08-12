Espressivamente 2025: il 18° Festival di Espressioni Artistiche al Parco Museo Jalari

Arte, musica, teatro e performance dal vivo il 19 agosto 2025

Il Parco Museo Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ospita martedì 19 agosto 2025, dalle ore 19:00 alle 03:00, la 18ª edizione di Espressivamente, il festival dedicato alle espressioni artistiche in tutte le loro forme.

Più di 30 artisti e performer trasformeranno il suggestivo scenario del parco in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove pittura, danza, scultura, musica, teatro, arti circensi e di strada si fonderanno in un’unica esperienza immersiva.

La direzione artistica è affidata a Sebastiano Pietrini.

Un’esperienza d’arte totale

Espressivamente non è solo un festival, ma un modo di vivere e respirare l’arte a 360°. Gli spettatori non saranno semplici osservatori, ma parte attiva delle performance, in un dialogo continuo tra artisti e pubblico.

Ogni installazione e spettacolo sarà parte di un unico racconto, creando un mosaico di stili, suoni e colori che celebra la creatività in tutte le sue forme.

Programma “Espressivamente” – 19 agosto 2025

Ore 19:00 – Apertura cancelli

Fontana “Lui e Lei” – Daniele Fonte: Hang 432Hz, suoni e canti dell’anima

Piazza Aromi e Sapori (19:00-01:00): installazioni e mostre con Andrea Sposari, Carlo Alberto, NessuNettuno, Dalila De Luca, Carmen Lo Presti (UMANA² Festival), Samantha Aliberti, Tamara Aiello, Lilli Romano, Smeralda Cupiraggi, Monos – Visual Arts, Graziano Molino.

Performance e spettacoli dal vivo:

Ore 19:15 – Poesia in altezza con Trampolaio Matto

Ore 19:30 – Girandola del corteggiamento – SOTTACQUA di e con Lelio Naccari (Bodypaint Art)

Ore 20:00 – Narrazione VilycaMente con Prof. Nicola Russo e Panucci Dischi

Ore 20:15 – Piazza Trento’s: Ensemble eclettico e dinamico

Ore 20:45 – Maloto (sonorità indie)

Ore 21:15 – Trampolaio Matto (poesia)

Ore 21:30 – G. La Spada (vibrazioni elettroniche)

Ore 22:00 – Mario Barnaba In Valigia (comedy show – arte di strada)

Ore 22:45 – Tavola Tonda Trio (tradizione e contaminazione)

Ore 23:45 – Il Giullare – Noel e Cristina Dainotti (arte di strada)

Ore 00:00 – POLA! (psychedelic world blues)

Area Music Vinile (19:00-03:00): Panucci Disco e Prima o Poi Vintage.

DJ set con Simon Scily, Pinays Percussioni & Danza Fuoco con LUK, Cristian Chiarenza, Depa, Lo Smilzo.

Area Street Food e prenotazioni

Durante il festival sarà attiva un’area Street Food curata da CIAO bar Koi Sushi Lounge Bar.

L’evento è a numero chiuso.

*immagine in evidenza di repertorio