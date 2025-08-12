Continua la protesta sul fronte Medicina del “Fogliani”: ecco gli ultimi aggiornamenti

Continua ad ampliarsi il fronte della protesta contro lo spostamento del reparto di Medicina dall’ospedale “Fogliani” di Milazzo al “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo la ferma presa di posizione di Cittadinanzattiva – Tribunale del Malato, che ha proposto soluzioni alternative per evitare il trasferimento, anche i consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano hanno scritto una lettera aperta al direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, chiedendo di rivedere la decisione.

Secondo i rappresentanti dell’opposizione a Palazzo dell’Aquila, lo spostamento – seppur presentato come temporaneo – sarebbe fortemente penalizzante per la comunità milazzese, denunciando anche “il totale disinteresse della politica locale e regionale verso la sanità cittadina”.

Il dott. Paolo Calabrò: “L’ennesima denuncia pubblica di come viene gestita la sanità”

A intervenire sulla vicenda è tornato il dott. Paolo Calabrò, ex responsabile del pronto soccorso del “Cutroni Zodda”, che non nasconde la propria amarezza tramite un post su facebook:

“A me non è stato concesso di andare all’ospedale di Patti, ma mi era stato imposto Taormina. Un modo come un altro per non farmi accettare. Sono scomodo, non gradito. Adesso questo direttore generale fa un altro bando per la gestione dei codici bianchi e verdi per gli ospedali. Evidentemente c’era e c’è necessità. Mi dispiace per lui, ma rifarò la domanda“.

Il medico prosegue:

“Credo che ogni commento sia superfluo. Chi ha onestà intellettuale ed è libero, può fare le proprie riflessioni. Sono sempre pronto a confrontarmi pubblicamente con questo direttore generale, e non solo per questo episodio. Non è che la cosa mi interessi più di tanto, ma è semplicemente l’ennesima denuncia pubblica di come viene gestita la sanità in questa Asp”.

Una questione che divide e preoccupa la comunità

Il trasferimento del reparto di Medicina ha acceso un ampio dibattito, non solo tra le istituzioni, ma anche tra i cittadini, preoccupati per le possibili ripercussioni sui tempi di cura e sulla qualità dell’assistenza sanitaria nell’area di Milazzo.

Mentre il manager dell’Asp di Messina non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla protesta, le voci contrarie sembrano destinate a crescere, alimentando una discussione che tocca il cuore stesso del diritto alla salute nel comprensorio.