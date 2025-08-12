Borghi e Monti d’aMare Festival 2025: a Merì il 12 e 13 agosto il Villaggio Enogastronomico tra cultura, cucina e tradizione

L’estate 2025 porta con sé un appuntamento imperdibile: il “Borghi e Monti d’aMare Festival”, la rassegna itinerante organizzata dal GAL Tirrenico Mare Monti Borghi, farà tappa nella suggestiva Piazza XXIV Maggio di Merì il 12 e 13 agosto. Due giornate all’insegna di enogastronomia, cultura e valorizzazione del territorio.

Il programma di Merì

L’evento vedrà protagonista il Villaggio Enogastronomico – Tempo, Suoni e Territorio, con degustazioni di prodotti tipici locali, dibattiti, spettacoli e un coinvolgente Cooking Show.

12 agosto Ore 19:30 – Talk Show con Carmelo Pietrafitta (GAL Tirrenico), il vicesindaco Nino Siracusa, l’assessore Salvatore Crisafulli, l’assessore alla Cultura Mariella Gugliotta ed esperti del territorio. Ore 20:30 – Cooking Show con la lady chef Lorena Campisi (Fondazione Albatros) e lo chef Tindaro Ricciardo, che prepareranno una ricetta tipica dedicata a Merì. Ore 21:15 – Presentazione del libro “Era quello il tempo del Ferry Boat” di Francesco Iarrera, con dialogo a cura di Salvatore Cambria. Spettacolo musicale del gruppo itinerante .

13 agosto Degustazioni e attività del Villaggio Enogastronomico. Spettacolo serale con Stile Italiano .



Un festival che unisce i borghi del Tirreno

Il “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025” è un progetto di promozione territoriale che coinvolge 13 comuni del comprensorio tirrenico messinese. Ogni tappa abbina momenti di approfondimento culturale, spettacoli e cucina locale, promuovendo sostenibilità, arte e tradizioni.

Dopo Merì, il festival proseguirà con le seguenti date:

Oliveri (14-16 agosto) – ExpoOliveri e Cooking Show.

Basicò (17 agosto) – Talk Show e degustazioni.

Falcone (19-20 agosto) – Eventi e cucina in Piazza Principe Romeo.

Terme Vigliatore (22 agosto) – Incontro e showcooking.

Lipari (26-29 agosto) – “Eolie in classico” con lo chef Lucio Bernardi.

Rodì Milici (27 agosto) – Festa delle Identità Culturali.

Mazzarrà Sant’Andrea (28-30 agosto) – Concerto finale de Le Vibrazioni.

Un viaggio tra sapori e cultura

Il festival ha già toccato diverse località tra cui Fondachelli Fantina, Tonnarella di Furnari, Barcellona Pozzo di Gotto, portando in scena ricette creative, talk show su turismo e sviluppo locale, e momenti di spettacolo.

Ogni tappa diventa un’occasione per scoprire prodotti agroalimentari, ricette della tradizione e patrimoni culturali unici della provincia di Messina.