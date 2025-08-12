Barcellona ha ricordato le 74 vittime del bombardamento del 12 agosto 1943

Questa mattina, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), si è tenuta una toccante cerimonia in memoria delle 74 vittime innocenti barcellonesi del bombardamento del 12 agosto 1943. L’evento si è svolto nell’aula consiliare del Comune, con la partecipazione di tutte le autorità civili e militari locali, delle associazioni culturali e di solidarietà, nonché degli studenti e dei Dirigenti Scolastici delle scuole della città e di Padre Giuseppe Turrisi.

“Il ricordo delle vittime del bombardamento di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta un momento fondamentale per la comunità, impegnata a conservare la memoria storica e a promuovere la cultura della pace.” – ha puntualizzato il primo cittadino Pinuccio Calabrò.

Intervista al Procuratore Verzera sulla memoria storica

Il Procuratore Capo della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. Giuseppe Verzera, ha rilasciato un’importante intervista, evidenziando come la memoria delle vittime sia essenziale per costruire una società fondata sulla giustizia e sulla convivenza civile.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi commemorativi organizzati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e dalle associazioni locali, con l’obiettivo di mantenere viva la storia cittadina e trasmettere alle nuove generazioni i valori della solidarietà e della responsabilità sociale.