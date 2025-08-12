Atmosfera Blu festeggia 25 anni di musica: il 18 agosto concerto a Calderà in memoria di Giuseppe Puliafito

Un quarto di secolo di musica, passione e grandi emozioni. Il 18 agosto 2025, Atmosfera Blu salirà sul palco di Piazza delle Ancore a Calderà per un concerto speciale, dopo la presentazione ufficiale della Nuova Igea Virtus. L’evento sarà dedicato alla memoria del compianto Giuseppe Puliafito, direttore responsabile di 24live, figura di riferimento per la comunità e il mondo dell’informazione locale.

25 anni di storia e successi

Fondato nel 2000 da Giuseppe Santamaria e Anna Lanza, Atmosfera Blu è oggi una delle realtà musicali più amate in Sicilia e riconosciute anche a livello nazionale e internazionale.

In questi 25 anni, il gruppo ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, partecipando a importanti programmi televisivi e collaborando con grandi nomi della musica italiana.

Tra i traguardi raggiunti:

Tour estivi in Sicilia e quattro tournée a Montreal (2016, 2017, 2018, 2022)

Partecipazione al Carnevale di Acireale e a festival internazionali

Concerti in piazze e teatri di tutta Italia

Direzioni artistiche e conduzione di programmi TV

Collaborazioni con artisti come Orietta Berti, Iva Zanicchi, Red Canzian, Paolo Vallesi, Povia, Jalisse, Cecilia Gayle e molti altri

Momenti indimenticabili

Sanremo Giovani 2010 con un brano firmato da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone

Vittoria di Giuseppe Santamaria al Festival Internazionale di Castelfidardo (2012)

Nascita dello spettacolo Sanremo è sempre Sanremo (2019), che racconta la storia del Festival della Canzone Italiana, richiamando migliaia di spettatori ogni anno

Collaborazioni discografiche e apparizioni su Rai Uno, Rai Due, Rai Italia, oltre a interviste su RTL 102.5 e altre emittenti nazionali

Un legame speciale con il pubblico

«La nostra storia è fatta di persone, palchi e canzoni» – raccontano Giuseppe e Anna – «Ogni nota suonata e cantata in questi anni è un grazie al nostro pubblico, che ci sostiene e ci accompagna in ogni avventura».

Per celebrare i 25 anni, Atmosfera Blu ha annunciato un nuovo tour con eventi speciali e sorprese per i fan, confermando la propria missione: portare la musica ovunque ci sia voglia di emozionarsi.

📞 Info e contatti Atmosfera Blu

📧 Email: atmosferablu@virgilio.it

📱 Tel: 347 4779429

📲 Social: @AtmosferaBluOfficial