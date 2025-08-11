Successo per “DANZIAMO tra AMICI” a Calderà

Piazza delle Ancore gremita per lo spettacolo di danza con Mattia Zenzola e Francesca Tocca. Energia, talento e partecipazione hanno reso la serata indimenticabile.

Si è trasformata in una vera festa di emozioni la serata di sabato 9 agosto 2025 in Piazza delle Ancore a Calderà, dove il pubblico ha risposto in massa all’appuntamento con “DANZIAMO tra AMICI”, evento che ha visto protagonisti Mattia Zenzola e Francesca Tocca, volti amati della danza televisiva e non solo.

Uno spettacolo che, come confermano gli organizzatori, è andato ben oltre le aspettative, grazie al calore e alla straordinaria partecipazione di Barcellona e dei tanti appassionati giunti da fuori città.

Talento e passione sul palco

Mattia Zenzola e Francesca Tocca hanno emozionato e fatto sognare il pubblico con esibizioni intense e raffinate, dimostrando ancora una volta il loro straordinario talento. La serata è stata condotta con eleganza e coinvolgimento da Claudia D’Amico, che ha guidato il filo dello spettacolo con ritmo e simpatia.

Protagoniste anche le scuole di danza locali

Sul palco si sono alternate le performance delle scuole di danza:

Move Your Body

Espressione Danza

Fly Dance

Domi Pro Dance

Diamond Dance

Star Gold Academy

Ognuna ha portato il proprio stile, arricchendo la serata di colori, generi e atmosfere diverse, e dimostrando l’alto livello della danza nel territorio.

Gli organizzatori hanno espresso un “sentito ringraziamento agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento”, sottolineando l’energia unica che il pubblico di Barcellona Pozzo di Gotto ha regalato.

“Alla prossima – promettono – con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di ballare insieme!”