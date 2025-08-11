Réunion del gruppo giovani della Parrocchia di San Giovanni: il tempo passa, ma il cuore resta

Un incontro speciale tra ricordi, fede e amicizia per i “giovani di ieri” dell’oratorio di San Giovanni Battista.

Ieri la Parrocchia di San Giovanni Battista ha ospitato una Réunion speciale: non una semplice rimpatriata, ma un ritrovo del gruppo giovani – oggi adulti, genitori e professionisti – che negli anni ha condiviso esperienze, amicizie e momenti di crescita all’interno dell’oratorio parrocchiale.

Una giornata tra fede e memoria

L’incontro è iniziato con la partecipazione alla Santa Messa, occasione di raccoglimento e gratitudine, per poi proseguire in sala con un momento conviviale fatto di ricordi, sorrisi e racconti di vita.

È stato emozionante rivivere insieme ciò che l’esperienza in parrocchia ha lasciato: il valore della comunità, il senso di famiglia, lo spirito di servizio e quella gioia semplice che nasce dallo stare insieme.

Le parole dei sacerdoti

Padre Tindaro Iannello, Padre Antonio Alfieri e Padre Pietro Benenati, che hanno accompagnato il gruppo negli anni, hanno condiviso un messaggio comune: i semi piantati allora hanno continuato a dare frutti, portando bene nelle vite di ciascuno.

Ritrovarsi è stato, per tutti, come tornare a casa, riconoscendo che, pur cambiati dal tempo, si resta uniti da ciò che conta davvero.

Un invito alle nuove generazioni

La giornata si è conclusa con un ringraziamento speciale alla parrocchia, che continua a essere luogo di incontro, memoria e speranza, e con un appello rivolto ai giovani: avvicinarsi alla comunità, donare tempo ed energie per gli altri, perché “aiutare gli altri significa aiutare se stessi”.