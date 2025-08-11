“Notte di cuori e stelle” del Lions Castroreale: a Portorosa una serata di beneficenza per costruire un deposito alimenti a Barcellona P.G.

Oltre 400 partecipanti hanno contribuito al progetto solidale cofinanziato dalla Fondazione Internazionale del Lions Club, destinato a migliorare la distribuzione di beni di prima necessità.

All’Atlantis di Portorosa, il Lions Club Castroreale ha illuminato una delle scorse serate con la “Notte di cuori e stelle”, evento di beneficenza che ha unito emozione, musica e solidarietà per una causa di grande impatto sociale.

L’iniziativa ha raccolto fondi destinati alla realizzazione di un nuovo deposito per alimenti e attrezzature a Barcellona Pozzo di Gotto, pensato per potenziare la capacità di stoccaggio e distribuzione dei beni destinati alle persone in difficoltà.

Un progetto ambizioso per la comunità

Il nuovo deposito sarà una struttura moderna e funzionale, dotata di celle frigorifere per la conservazione ottimale dei prodotti deperibili, carrelli sollevatori, transpallet e furgoni per il trasporto. Non solo un magazzino, ma un vero hub logistico solidale, capace di gestire in modo efficiente le scorte e garantire la consegna rapida degli aiuti.

L’iniziativa è cofinanziata dalla LCIF – Fondazione Internazionale del Lions Club, che ha riconosciuto il valore sociale e l’efficacia dell’intervento, rafforzandone la sostenibilità a lungo termine.

Un successo di partecipazione

Oltre 400 persone, tra soci Lions, cittadini e sostenitori, hanno preso parte alla serata, contribuendo con generosità al raggiungimento dell’obiettivo. L’atmosfera di condivisione e l’entusiasmo dei presenti hanno reso l’evento un momento memorabile per tutta la comunità.

La “Notte di cuori e stelle” ha confermato come solidarietà e cooperazione possano trasformare le aspirazioni in progetti concreti, gettando le basi per un’infrastruttura che avrà un impatto duraturo sulla lotta contro la povertà alimentare nel territorio.