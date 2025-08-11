“LIFE” di Rita Casdia chiude l’estate culturale del Museo Epicentro

Il prossimo 24 agosto 2025, alle ore 20:00, il Museo Epicentro di Gala (Barcellona Pozzo di Gotto) saluterà la stagione estiva con un evento d’arte contemporanea dal titolo “LIFE – Video Animation”, firmato dall’artista siciliana d’avanguardia Rita Casdia.

La serata, curata da Nino Abbate e allestita nel suggestivo giardino del museo – adiacente al celebre “Museo della Mattonella” – proporrà la proiezione, a cura di Gianluca Abbate, di otto video che ripercorrono vent’anni di ricerca artistica della Casdia. Le opere in programma, presenti in ordine di visione, sono: Tree Story (2021), Stangliro (2013), White sex (2008), Piccole donne crescono (2006), End (2025), Doom (2022), Sole (2005/2006) e Smother (2013).

A completare la proposta, l’intervento critico dell’architetto Rosario Andrea Cristelli, presidente di Galleria Progetto Città e docente di Storia dell’Arte, autore del testo “RITA CASDIA: la coerenza di una video narrazione emozionale libera”. Nel suo saggio, Cristelli descrive l’artista come “una voce convincente, capace di riflettere sulla crisi dei rapporti contemporanei, esplorando il dualismo tra natura e artificio, origine primordiale e sviluppi, sentimenti e dinamiche affettive anche disturbanti. Visioni libere, senza filtri e censure, che raccontano un universo visionario ricco di suggestioni complesse”.

Rita Casdia, nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1977, si è formata all’Accademia di Belle Arti di Palermo e successivamente a Brera, dove ha conseguito specializzazioni in Arte e Nuove Tecnologie e in Didattica della Pittura. Il suo linguaggio artistico, che spazia dalla scultura al disegno animato, si colloca tra onirico e realtà, indagando dimensioni emotive profonde.

Le sue opere sono state presentate in mostre personali e collettive in Italia e all’estero, e in importanti festival di videoarte internazionali a Montreal, Barcellona e Lione. Nel 2022 ha realizzato la mostra personale “Eden” a Palermo, nelle sale di Palazzo Belmonte Riso, nell’ambito del Sicilia Queer filmfest, ottenendo ampio riscontro di pubblico e critica.

Con “LIFE”, il Museo Epicentro conclude una stagione estiva dedicata alla valorizzazione di linguaggi artistici contemporanei e alla promozione di talenti siciliani di respiro internazionale.