Aperta la pagina ufficiale comunale degli eventi dell’estate 2025

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto annuncia l’apertura della pagina ufficiale dedicata alla promozione degli eventi dell’estate 2025: “Barcellona Pozzo di Gotto Estate 2025 – Pagina Ufficiale”.

Uno strumento pensato per informare in modo puntuale cittadini e visitatori su tutte le iniziative in programma, mantenendo aggiornato il calendario e valorizzando il ricco tessuto culturale e sociale della città.

Il progetto è coordinato dall’Assessore agli Eventi e Spettacoli Angelita Pino e dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione di Michele Mandanici per la gestione e la comunicazione online.

«Questa estate sarà un abbraccio di musica -dichiara Michele Mandanici – cultura e tradizioni, pensato per far sentire ogni cittadino e visitatore parte della nostra comunità».

La pagina sarà il punto di riferimento ufficiale per scoprire, giorno dopo giorno, tutte le iniziative dell’estate barcellonese: dagli spettacoli dal vivo agli eventi culturali, dalle manifestazioni sportive alle serate dedicate alle famiglie, raccontando in tempo reale una stagione da vivere insieme.

https://www.facebook.com/share/164hEfr222/