“Orizzonti lirici”, reading poetico ieri sera a Calderà

Ieri sera in piazza delle Ancore a Calderà si è svolto il reading poetico “Orizzonti lirici”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la casa editrice Smasher.

All’incontro, coordinato dall’editrice Giulia Carmen Fasolo insieme con il poeta Giovanni Macrì, hanno partecipato circa trenta artisti della Filicusarte, dell’Ars Vivendi e della Voce dei poeti. Nell’atmosfera suggestiva del tramonto con i suoi colori caldi e avvolgenti, che tingevano il cielo di sfumature di rosso, i poeti, tra cui l’assessora comunale alla cultura Angelita Pino e il parroco di Calderà padre Giuseppe Fontanella, hanno declamato una poesia, con tema la Sicilia, terra intrisa di miti e leggende, che si intrecciano con la sua storia e la sua cultura, madre amorevole da cui è difficile staccarsi, terra di mafia, ma anche di eroi che hanno dato la vita in nome della giustizia. Anche i pittori hanno esposto quadri ad olio o in acrilico aventi come comune denominatore la nostra isola, con il suo meraviglioso mare, fonte di nutrimento e mezzo di scambio tra popoli di diverse etnie e culture.